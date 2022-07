Nicole Cherry, primele declarații despre al doilea copil: ”Clar, un băiețel!”

Nicole Cherry (23 de ani) este mămică cu normă întreagă! Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă în anul 2021, iar, recent, a mărturisit că și-ar dori ca familia să se mărească. Cântăreața și-ar dori ca micuța ei să aibă un frățior, însă nu acum, ci peste câțiva ani.

Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară anul trecut, în data de 27 noiembrie. Cântăreața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar micuța poartă numele de Anastasia. Artista în vârstă de 23 de ani își ține la curent prietenii virtuali cu lucrurile pe care le face zilnic, iar, recent, a și răspuns la o serie de întrebări din partea lor. În acest sens, Nicole Cherry a vorbit și despre cel de-al doilea copil. Artista își dorește ca familia să se mărească, însă nu prea curând, deoarece așteaptă ca micuța Anastasia să mai crească.

„Clar, un băiețel! Să ne și iasă, dar nu acum. Mai așteptăm câțiva ani”, a răspuns Nicole pe Instastory.

Pe lângă această întrebare, Nicole Cherry a răspuns și la altele legate de fiica ei, Anastasia, în vârstă de 8 luni. În plus, artistei nu îi stă gândul la vreo vacanță, având în vedere faptul că are mult de muncă și trebuie să stea alături de fiica ei.

„Momentan, nu mă pot gândi la o vacanță. În weekend sunt plecată la concerte, iar în tot timpul săptămânii am alte proiecte. Poate prin luna septembrie reușesc câteva zile…”, a mai spus ea.

Citește și DESTĂINUIRILE ARTISTEI NICOLE CHERRY DESPRE VIAȚA DE CUPLU! ”CRED CĂ A FOST DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE”

Citește și E ARTISTĂ, E MĂMICĂ, FETIȚA SE FACE MARE… VIAȚA SE COMPLICĂ! NICOLE CHERRY: “ASTA E CEA MAI MARE TEAMĂ…”

Nicole Cherry a adus pe lume o fetiță

În cadrul unui interviu, Nicole Cherry a vorbit despre primele sentimente pe care le-a avut atunci când și-a strâns copilul în brațe pentru prima oară. Cântăreața este foarte fericită că a devenit mămică pentru prima oară și împărtășește gândurile frumoase: ”La spital m-au făcut să mă simt minunat, au avut grijă de noi foarte frumos, dar sentimentul de acasă nu e nicăieri. Ne-am bucurat extrem de tare, erau aici și bunicii. Am fost primite acasă de familie, iar după zilele acelea chiar simțeam nevoia să fiu alături de ei. Momentul când am luat-o în brațe a fost unic, clar atunci te simți împlinită și invincibilă. Am încercat să introducem ușor fiecare persoană în casă, pentru că nici timpurile nu ne mai ajută să fim asa apropiați”.

Sursă foto: captură video Youtube, Instagram