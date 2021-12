Portret de familie! Imagine emoționantă cu Nicole Cherry și iubitul ei, după ce a născut

Este fericire mare în familia artistei Nicole Cherry. Recent, tânăra a devenit mămică pentru prima oară, iar pe rețelele de socializare a și postat primele imagini cu micuța Anastasia. Seara trecută, cântăreața a le-a oferit urmăritorilor săi o imagine emoționantă. Nicole s-a fotografiat alături de iubit, în timp ce hrănește bebelușul.

Nicole Cherry a devenit mămică în data de 27 noiembrie! Pe rețelele de socializare, cântăreața a postat și primele imagini cu micuța Anastasia. Mai mult decât atât, pe secțiunea Instastory, Nicole a postat un portret de familie! Artista s-a fotografiat alături de partenerul ei de viață, în timp ce hrănește bebelușul.

Ce spunea Nicole Cherry despre sarcină

Nicole Cherry s-a bucurat de o sarcină destul de ușoară. Cântăreața declara că micuța din burtică nu i-a dat prea mari bătăi de cap, iar lucrurile au decurs cât se poate de bine. Însă, în ultimele săptămâni lucrurile s-au schimbat, iar artista a început să se resimtă. Aceasta le-a mărturisit fanilor de pe Instagram că au început să apără durerile, care sunt destul de mari. Se pare că micuța cântărea, la momentul respectiv, deja trei kilograme, iar acest lucru îi dă de cap artistei.

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost … nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coastă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu … stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, spunea Nicole Cherry, pe Instagram, înainte să nască.

Sursă foto: Captură Instastory Nicole Cherry / captură video Youtube