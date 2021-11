Nicole Cherry, probleme cu sarcina! Cu ce se confruntă artista în ultima perioadă. „Nu mai e așa ușor…”

Nicole Cherry se află pe ultima sută de metrii cu sarcina. La începutul lunii decembrie, artista va deveni mămică pentru prima oară și așteaptă cu nerăbdare momentul. Aceasta a avut o sarcină ușoară, însă acum lucrurile au început să se complice. Cu ce probleme se confruntă cântăreața?

Nicole Cherry s-a bucurat până acum de o sarcină destul de ușoară. Cântăreața declara că micuța din burtică nu i-a dat prea mari bătăi de cap, iar lucruri au decurs cât se poate de bine. Însă, în ultimele săptămâni lucrurile s-au schimbat, iar artista a început să se resimtă. (CITEȘTE ȘI: NICOLE CHERRY A RĂBUFNIT ÎN MEDIUL ONLINE! CE A SUPĂRAT-O PE ARTISTĂ? „NU ÎMI DAȚI MESAJE ÎN LEGĂTURA CU…”)

Aceasta le-a mărturisit fanilor de pe Instagram că au început să apără durerile, care sunt destul de mari. Se pare că micuța cântărește deja trei kilograme, iar acest lucru îi dă de cap viitoarei mămici.

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost … nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coasă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu … stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, a declarat Nicole Cherry, pe Instagram.

Ce nume va purta fetița lui Nicole Cherry?

Recent, Nicole Cherry le-a dezvăluit fanilor și numele complet pe care îl vă purta fetița ei. Aceasta a ales ca micuța să parte două prenume. Primul nume pe care l-a ales cântăreața a fost cel de Anastasia, iar apoi a completat cu Maria, asta pentru că a vurt ca fetița ei să fie sărbătorită și în perioada verii.

„Maria. Îmi place foarte mult numele și pe lângă asta, m-am gândit că o să se sărbătorească și ea când e cald. Eu am suferit mereu pe chestia asta, pentru că pe 5 (decembrie) e ziua mea de naștere și pe 6 mă sărbătoresc cu numele”, a mai dezvăluit artista.

(VEZI ȘI: CUM A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE NICOLE CHERRY! ARTISTA A FĂCUT PRIMELE DECLARAȚII DESPRE MOMENTUL CEL MARE. „ERAM ÎN DRUM SPRE MUNTE…”)