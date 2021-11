Destăinuirile artistei Nicole Cherry despre viața de cuplu! ”Cred că a fost dragoste la prima vedere”

Artista Nicole Cherry a făcut o serie de mărturisiri emoționante despre începuturile relației sale cu Florin, cel alături de care își întemeiază o familie. Între cei doi este o diferență de opt ani, însă acest lucru nu i-a împiedicat să formeze un cuplu și să se iubească.

Nicole Cherry și Florin urmează să devină părinți pentru prima oară, la începutul lunii decembrie. În cadrul unui interviu, cântăreața a făcut o serie de mărturisiri despre începutul relației sale cu partenerul său de viață. Între cei doi este o diferență de opt ani, dar acest lucru nu i-a împiedicat să se înțeleagă și să formeze un cuplu. Pentru VIVA, artista a mărturisit cum s-a întâlnit cu Florin.

„A fost amuzantă. Eram în zona Unirii, iar tatăl meu căuta un magazin GSM pentru a-mi repara telefonul și a intrat pentru a întreba dacă este posibil să am din nou mobilul funcțional, măcar pentru a-mi recupera datele de pe el. Eu l-am așteptat în mașină, în fața magazinului. La un moment dat, am început să mă întreb de ce durează atât de mult și am intrat după el.

Cred că a fost dragoste la prima vedere, acea sclipire. Dacă te referi la prima dată când ne-am cunoscut. Dacă te referi la prima întâlnire romantică, a fost perfect; fără niciun moment de stângăcie, o interacțiune normală, cu multe zâmbete”, a declarat Nicole Cherry.

Inițial, Nicole Cherry nu a dorit să îi acorde o șansă lui Florin, dar, mai apoi, gândurile i s-au schimbat: „Nu neapărat că nu aveam ochi pentru el, dar pur și simplu nu era momentul. Fiind și mai mică în momentul ăla – el e mai mare cu 8 ani – diferența se simțea puțin mai tare atunci. Acum, având 22 de ani, deja diferența nu se mai simte atât de tare ca atunci când aveam 16. Ușor, ușor, am început să vorbesc cu el, să-l cunosc, să-mi dau seama că e un om care mă face să zâmbesc și care are simțul umorului, ceea ce pentru mine e foarte tare. Era, așa, mai mult o chestie între noi… Pur și simplu, din respect pentru tata, mă ajuta de fiecare dată când aveam nevoie. Râdeam când ne întâlneam și, ușor, ușor, am râs atât de mult că… am rămas împreună”.

După un an de relație, cei doi s-au mutat împreună. Nicole Cherry este foarte fericită alături de Florin. Bărbatul îi face mici surprize mai mereu și este mereu atentă cu ea. Cei doi nu s-au hotârât când va avea loc nunta, căci acum toată atenția este îndreptată spre bebelușul care va purta numele de Anastasia.

Nicole Cherry va naște la începutul lunii decembrie

Nicole Cherry se pregătește să devină mămică pentru prima oară. Cântăreața va naște la începutul lunii decembrie. Pe rețelele de socializare, Nicole i-a ținut la curent pe utilizatori cu evoluția sarcinii. Acum, artista este și mai emoționată, știind că peste două săptămâni își va strânge în brațe, pentru prima oară, copilul. Aceasta urmează să aducă pe lume o fetiță pe care dorește să o numească Anastasia.

