Nicole Cherry va deveni mămică la începutul lunii decembrie: ”Vai de mine și de mine”

Este fericire mare în familia artistei Nicole Cherry! Peste două săptămâni, tânăra va deveni mămică pentru prima oară. De-a lungul celor nouă luni, cântăreața i-a ținut la curent pe urmăritorii săi de pe rețelele de socializare vis-a-vis de evoluția sarcinii.

Nicole Cherry se pregătește să devină mămică pentru prima oară. Cântăreața va naște la începutul lunii decembrie. Pe rețelele de socializare, Nicole i-a ținut la curent pe utilizatori cu evoluția sarcinii. Acum, artista este și mai emoționată, știind că peste două săptămâni își va strânge în brațe, pentru prima oară, copilul. Aceasta urmează să aducă pe lume o fetiță pe care dorește să o numească Anastasia.

„Stăteam așa și mă gândeam când Doamne iartă-mă au trecut 9 luni!? Mă duc să văd gălușca astăzi. Nu-mi vine să cred cât de puțin mai e. Vai de mine și de mine!”, a spus Nicole Cherry pe internet.

Ce spunea Nicole Cherry despre sarcină

Nicole Cherry s-a bucurat până acum de o sarcină destul de ușoară. Cântăreața declara că micuța din burtică nu i-a dat prea mari bătăi de cap, iar lucrurile au decurs cât se poate de bine. Însă, în ultimele săptămâni lucrurile s-au schimbat, iar artista a început să se resimtă. Aceasta le-a mărturisit fanilor de pe Instagram că au început să apără durerile, care sunt destul de mari. Se pare că micuța cântărește deja trei kilograme, iar acest lucru îi dă de cap viitoarei mămici.

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost … nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coastă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu … stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, a declarat Nicole Cherry, pe Instagram.

Sursă foto: Captură video youtube