Nicole Cherry a recunoscut! Cântăreața face vizite periodice psihologului. Iată care este motivul

Nicole Cherry (23 de ani) a vorbit în cadrul unui podcast despre una dintre cele mai mari frici ale sale. De asemenea, cântăreața a recunoscut că din cauza aceasta apelează periodic la ajutorul psihologului. Află de ce se teme cel mai rău artista.

Invitată în cadrul unui podcast, Nicole Cherry și-a deschis sufletul în fața publicului și a vorbit despre cea mai mare temere a sa. Mai mult, artista a menționat că are nevoie de sprijinul psihologului pentru a putea trece peste această frică pe care o simte din când în când. Mai exact, tânăra se teme să nu cumva să își piardă persoanele dragi.

De ce apelează Nicole Cherry la psiholog

Nicole Cherry a mai spus că acest gând, că și-ar putea pierde persoanele la care ține, o copleșește și că o ia pe arătură în acele momente, de aceea, apelează periodic la ajutorul unui psiholog.

”Frica mea cea mai mare e să pierd oamenii dragi. Asta e cea mai mare frică! La un moment dat chiar am și urmat niște… Am psiholog cu care mai vorbesc din când în când, când simt eu așa că o mai iau pe arătură pentru că teama asta mă copleșește câteodată”, a declarat Nicole Cherry, în cadrul podcast-ului realizat de Damian Drăghici.

Nicole Cherry, o mămică tânără

În urmă cu 8 luni, atunci când artista avea doar 22 de ani, ea dădea naștere primului său copil. Nicole Cherry a adus pe lume o fetiță sănătoasă, pe nume Anastasia. Este o mămică tânără și extrem de fericită că a reușit să își întemeieze o familie atât de devreme.

”La spital m-au făcut să mă simt minunat, au avut grijă de noi foarte frumos, dar sentimentul de acasă nu e nicăieri. Ne-am bucurat extrem de tare, erau aici și bunicii. Am fost primite acasă de familie, iar după zilele acelea chiar simțeam nevoia să fiu alături de ei. Momentul când am luat-o în brațe a fost unic, clar atunci te simți împlinită și invincibilă. Am încercat să introducem ușor fiecare persoană în casă, pentru că nici timpurile nu ne mai ajută să fim așa apropiați”, povestea cântăreața, acum câteva luni, în timpul unui interviu.

