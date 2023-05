Vica Blochina, dezvăluiri incendiare despre relația cu Victor Pițurcă! Ce pensie alimentară primea pentru băiatul pe care-l au împreună

Relația pe care Victor Pițurcă (66 de ani) și Vica Blochina (47 de ani) au avut-o nu mai este un secret pentru nimeni. În plus, cei doi au împreună un băiat pe nume Edan. Recent, fosta balerină a vorbit despre relația cu Victor Pițurcă. Cu acest prilej, Vica a dezvăluit ce pensie alimentară a primit de la fostul selecționer pentru copilul lor.

Victor Pițurcă și Vica Blochina au fost împreună timp de 16 ani, dar nu au făcut niciodată publică relația lor. Ei au împreună un băiat, pe Edan, care de mai bine de un an de zile locuiește alături de Victor Pițurcă și soția acestuia.

Până ca situația să ajungă în acest punct, între Victor Pițurcă și Vica Blochina au fost multe tensiuni. Ea a vorbit recent despre relația lor, prilej cu care a făcut câteva dezvăluiri incendiare.

Ce pensie alimentară a primit Vica Blochina de la Victor Pițurcă pentru fiul lor

Vica Blochina a dezvăluit că a renunțat la o sumă uriașă de bani pe care trebuia să o primească drept pensie alimentară de la Victor Pițurcă. Astfel, în ciuda faptului că instanța hotărâse ca Pițurcă să-i plătească 10.000 de euro lunar, pentru binele copilului ea a ales să primească o sumă mult mai mică. În prezent, nu mai primește deloc bani de la fostul selecționer, deoarece de peste un an, Edan locuiește alături de Victor Pițurcă și soția acestuia. În plus, conștientă de faptul că băiatul primește o educație aleasă de la fostul selecționer, Vica Blochina este foarte mulțumită că fiul ei locuiește alături de tatăl său.

„Binele copilului e mai important decât binele meu. Eu mi-am propus ca Edan să nu crească cu probleme că nu e dorit. La noi a fost vorba de orgoliu. Mi-am dorit foarte mult ca el să nu sufere și am făcut foarte multe compromisuri.

Am renunțat la o mare parte din pensia alimentară și am încasat foarte puțini bani de la Pițurcă. Am renunțat la 10.000 de euro. Eu câștigasem în instanță pensie alimentară de 10.000 de euro. După ce am fost la INML și am semnat, iar copilul s-a văzut cu tatăl lui să facă testul de paternitate… Înțelegerea a fost să aibă grijă de copil, copilul să fie pe numele lui, dacă eu renunț la banii ăia.

I-am spus să scrie cât vrea el la pensie alimentară și să dea orice sumă de bani consideră el că trebuie să primesc pentru copil. Când am ajuns la notar suma de bani a fost 1.500 de euro. Banii ăștia i-am primit pentru copil timp de… Acum nu primesc.

Copilul stă la el. Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani. Mi-am dorit foarte mult să cresc copilul așa cum trebuie 7 ani. Sunt foarte fericită că Edan a ales să locuiască la tatăl lui.

M-am bucurat că a ales să locuiască într-un mediu unde sunt mai mulți bărbați, pentru că la mine acasă erau numai femei. Copilul e pe numele tatălui, Piți îl iubește mult pe Edan, copilul duce o viață frumoasă. Victor Pițurcă e un bărbat cu coloană vertebrală”, a spus Vica Blochina în cadrul podcast-ului „Tare de tot”.

