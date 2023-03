Vica Blochina și Alina Radi au făcut o masă împărătească după ce au fost eliminate de la Survivor România 2023. Și-au răsfățat papilele gustative cu preparate premiate și arome speciale, uitând, astfel, de restricțiile pe care le-au avut în Republica Dominicană. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la festin.

La Survivor România 2023, Vica Blochina a rezistat doar o lună. Alina Radi și mai puțin, două săptămâni. Cele două, obișnuite cu luxul și opulența, nu s-au acomodat deloc în junglă și, într-un final, au ridicat steagul. Au revenit în țară, unde și-au reluat programul obișnuit. Joi seară, ex-concurentele reality-show-ului și-au dat întâlnire la Nowa, un local select din zona de nord a Capitalei.

Vica Blochina și Alina Radi, masă calificată la Nowa

În compania unui amic comun, Vica Blochina și Alina Radi, fosta iubită a milionarului Nick Rădoi, s-au simțit ca-n rai, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Masa lor a fost ticsită doar cu băuturi fine și preparate alese. În rest veselie, voie bună și clasicele selfie-uri. Și-au revenit, clar, după coșmarul pe care l-au trăit în Republica Dominicană, ambele mărturisind, după ce au fost eliminate, că participarea la Survivor România a reprezentat pentru ele cea mai dură provocare.

Vica Blochina și Alina Radi au petrecut câteva zeci de minute în local, timp suficient să abordeze subiectele pe care și le-au propus. Când a simțit nevoia, ex-partenera lui Nick Rădoi și-a aprins și o țigaretă pe care a savurat-o în liniște. Într-un final, ospățul a luat sfârșit, iar brigada calificată s-a retras spre odihna binemeritată.

“Sunt prea flămândă, aș mânca din voi”

Alina Radi a intrat în competiția Survivor România 2023 pe 13 februarie, iar pe 1 martie a fost eliminată. Într-una dintre ediții, cântăreața de muzică de petrecere le-a mărturisit colegilor din echipa “Războinicilor” că nu face față competiției și că este tot mai flămândă.

“Eu am căzut psihic. Nu mă așteptam să cad atât de repede. Și astăzi chiar mi-am dat seama că… creierul meu nu s-a conectat nicicum cu picioarele. Am pierdut din nou, m-am demoralizat de tot. Îl visasem și pe copilul meu două zile la rând. Am picat psihic, am tot plâns. Eu văd că nu dau randament în situația asta. N-am crezut vreodată niciodată în viața mea că o să spun așa ceva, sunt prea flămândă. Vă jur! Aș mânca din voi. Mi-aș fi dorit să pot să aduc un punct măcar. Sunt atâtea jocuri în care eu nu mai dau randament deloc. Mi-a părut foarte că nu am putut să-i țin în joc”, le-a spus Alina Radi colegilor după ce au pierdut imunitatea în ediția de luni, 27 februarie, a emisiunii Survivor România 2023.