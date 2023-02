Cum arată Vica Blochina după o lună la Survivor România? Transformare uluitoare. FOTO

Vica Blochina a atras atenția tuturor în perioada în care a participat la Survivor România 2023. Fosta balerină a suferit schimbări radicale pe care fanii emisiunii nu au putut să le ignore. Iată cum arată acum, după ce s-a întors în țară.

Nu mai este niciun secret faptul că temperaturile ridicate din republica Dominicană le fac pe concurente să sufere schimbări destul de mari. Vica a fost cea care a primit o mulțime de mesaje dure cu privire la înfățișarea sa din timpul concursului, însă acest aspect nu pare să o fi deranjat-o în vreun fel.

Cum s-a schimbat Vica Blochina, după o lună petrecută la Survivor

Încă din prima săptămână la Survivor, Vica Blochina a fost nevoită să se confrunte cu umflături și roșeață în zona feței. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă se transformase radical de la prima apariție în care a recunoscut că va pleca în Republica Dominicană. Fanii au taxat-o dur pe vedetă, acuzând-o că operațiile estetice suferite ar fi fost de vină.

După eliminarea sa de la Survivor România 2023, Vica Blochina a revenit în țară și a participat chiar și la primul său interviu, unde a vorbit despre întreaga experiență Survivor România. Cei de acasă au rămas uimiți când au văzut că fosta concurentă și-a revenit la forma pe care o avea înainte de a intra în competiție.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Vica a povestit cum a reușit să supraviețuiască în junglă, dar și câte kilograme a pierdut în timpul competiției. Deși nimeni nu îi dădea nicio șansă, vedeta este de părere că a demonstrat multe la cei 47 de ani ai săi.

„Toată lumea râdea. Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu. Cred că am slăbit 6 kilograme. Cu mâncarea, dacă nu câștigi, nu ți se dă. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos. Eu nu sunt rea la foame”, a declarat Vica Blochina.