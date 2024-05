Și-au scos piesele de rezistență din dessing și au invadat cluburile de fițe de 1 Mai. Cele mai tari ținute de pe litoral!

Ora exactă de 1 Mai s-a dat, ca în fiecare an de altfel, la Mamaia! Unde să-ți etalezi mașinile, gentuțele și fustițele dacă nu acolo unde luxul și opulența sunt la ele acasă?! CANCAN.RO are imagini cu cele mai tari ținute de pe litoral, iar imaginile sunt… delicioase!

Evident că atunci când mergi în club tragi din răsputeri să fii cea mai tare din parcare, așa că bineînțeles că și anul acesta petrecărețele au făcut același lucru, la malul mării. Noi le-am surprins chiar acolo, în parcare! Evident, în cea a unui club de fițe, că doar nu se putea altfel! S-au aranjat, s-au parfumat, și-au luat hainele de duminică și-au venit la club! CANCAN.RO a fost, așa cum se întâmplă an de an, cu ochii pe toate doamnele și domnișoarele care și-au etalat cele mai scumpe ținute. Să începem așadar!

Decolteu dumnezeiesc, la propriu!

Domnișoara de mai jos a dat tot ce-a avut să impresioneze! Serios că TOT ce-a avut! A ales un… top sau cum să-i zicem? Top, sutien, bluză, în fine! Nici nu contează ce este mai exact, ci că formele se văd din avion! Unde să-ți etalezi operațiile estetice dacă nu pe litoral?! Ce-i corect e corect! Și cum un asemenea decolteu merge mână-n mână cu cele sfinte, petrecăreața și-a agățat și o cruce la gât! Doamne ajută! Un decolteu Dumnezeiesc de nota 10!

Ea-n dantelă, el în denim

În timp ce unele domnișoare au dat tot ce-au avut mai bun și au încercat să fie cât se poate de elegante sau sexy, partenerii lor au abordat un stil mai… chill! Atât de chill încât tinerii de mai jos fac parte din filme total opuse, zici că s-au gătit pentru petreceri diferite! Blonda de mai jos și-a pus și eșarfă pe cap, și ochelari de soare, și dresuri cu dantelă-n plină zi, și cizme lungi din piele, să fie, dom’le, look-ul cu de toate! Mai ceva ca o sharoma! Partenerul său, pe de cealaltă parte, a ales o ținută casual, un compleu din denim și o bluză albă, basic, semn că n-a vrut să-i fure strălucirea blondinei, ci s-o lase pe ea să atragă toate privirile. Nu știm dacă a atras și critici, însă, știți cum este, gusturile nu se discută!

Plasture pe salopeta transparentă

Deși am văzut aceasta salopetă de la Mugler în 2023 de ne-au ieșit ochii din cap, și la doamne, și la domnișoare de toate felurile, unele refuză să iasă din ea! Și anul acesta am revăzut acest look, pe litoral, dovadă că salopeta a rămas, totuși, în trend, iar originalitatea s-a demodat! Ha, ha! Problema cea mare nu este că poarta aceeași salopeta care a înnebunit anul 2023, ci că pe ea a lipit… un plasture! Aproape de zona intimă, blondina a atașat un plasture care se vede de la o poștă! Nu mai vorbim despre urmele de bronz care se vad catastrofal prin salopeta transparentă, pe acelea ne facem că nu le-am remarcat! Însă plasturele?! Chiar n-am avut cum să trecem peste!

Mai jos vedem, în sfârșit, două domnișoare care chiar și-au dat interesul în totalitate! Este vorba despre Irisha și Becky Bachata, ambele foste concurente la ”Bravo, ai stil!”. Dansatoarea a optat pentru un costum negru și un top colorat. Irisha a fost ceva mai inventivă, așa cum ne-a obișnuit deja! Influencerița a purtat o pălărie albă, un sacou, pe care l-a accesorizat cu mai multe curele în talie, pantaloni argintii, cu franjuri și ochelari de soare.

Curele și coliere de la Irisha

Fie că vă plac sau nu ținutele, trebuie să recunoașteți! Toată lumea si-a dat interesul din plin! La fel și divele de mai jos, care au combinat tricouri albe cu mănuși negre, din dantela, bocanci cu rochii cu trenă și toooate nebuniile pământului! Gusturile chiar nu trebuie discutate, așa că noi apreciem măcar eforturile depuse, căci se vede că unele chiar erau chinuite nevoie mare, și rămânem cu ochii pe ele-n continuare!

