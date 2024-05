Nu pare că mai există cale de împăcare între Paul Nicolau, zis Pescobar, și Larisa Popa, cea care până în urmă cu câteva luni a fost mâna lui dreaptă, la Taverna Racilor, unde a fost un manager de succes. Cel puțin pentru moment. Pe 1 Mai, la Mamaia, cei doi s-au evitat pe cât posibil și au petrecut în cluburi diferite. CANCAN.RO are imaginile și le prezintă în exclusivitate.

În toamna anului trecut, pentru o lună și jumătate, Taverna Racilor a avut lacătul pus pe ușă, perioadă în care Larisa Popa nu a încasat niciun ban. Sexy-bruneta, totuși, s-a descurcat și a cunoscut un român putred de bogat, care este stabilit în Dubai. Milionarul s-ar fi îndrăgostit lulea de managerița lui Paul Nicolau și i-ar fi făcut promisiuni de nerefuzat.

Astfel că Pescobar s-a trezit, peste noapte, fără mâna lui dreaptă în afacere, de până atunci. Paul Nicolau s-a reorientat, însă, rapid și a angajat în funcția de manager a Tavernei o altă tânără, pe nume Larisa Gheorghiță (DETALII AICI). Între timp, relația afaceristului cu Larisa Popa s-a răcit, deși cei doi au mai avut unele discuții private, iar CANCAN.RO are și dovada.

Au evitat o întâlnire de gradul 0

Pe 1 Mai, cei doi au fost prezenți pe litoral românesc, la Mamaia. În stațiunea-fanion de la malul mării, Pescobar și Larisa Popa și-au dat toată silința să nu se intersecteze. Dacă Paul Nicolau a optat să se distreze la NUBA, alături de mai multe domnișoare și câțiva amici, fosta lui angajată s-a relaxat cu fetele la LOFT, separat de fostul ei șef, dar și de iubitul milionar pe care l-a lăsat în Dubai.

În respectivele localuri, Pescobar și Larisa Popa s-au “dezlănțuit” cum au știut mai bine. Nu au pierdut deloc vremea în local, potolindu-și setea cu cele mai bune băuturi din meniu. Au evitat, astfel, o întâlnire de gradul 0 care s-ar fi putut transforma într-una cu scântei, rănile celor doi nefiind încă închise după ce au încheiat colaborarea. Acum o întrebare este pe buzele tuturor: cu ce o fi supărat-o, oare, Paulică pe sexy brunetă?

Anunțul făcut de Larisa lui Pescobar

În continuare, vă prezentăm cum a sunat anunțul plecării de lângă Paul Nicolau făcut de Larisa Popa: “Larisa lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt. Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un `nu` următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”.

