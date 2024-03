Cu EA a înlocuit-o Pescobar pe Larisa Popa! Cine este noul manager de la Taverna Racilor

Pescobar și-a găsit un nou manager la Taverna Racilor, după plecarea Larisei Popa! Cea din urmă a anunțat pe rețelele de socializare că a decis să spună adio acestui proiect, după ani buni în care a muncit pe brânci. Tânăra i-a surprins pe toți, căci nimeni nu se aștepta că nu va mai fi „Larisa lui Pescobar”. Ei bine, iată că drumurile lor s-au separat în carieră, iar Paul Nicolau i-a găsit înlocuitoare! Cum arată angajata afaceristului? Mulți spun că seamănă izbitor cu fosta concurentă de la Puterea Dragostei!

Larisa Popa nu mai face parte din echipa lui Paul Nicolau. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a muncit câțiva ani alături de afacerist, fiind manageră la Taverna Racilor. Doar că, drumurile lor nu s-au mai intersectat și au decis s-o ia pe căi diferite. Anunțul a fost făcut chiar de Larisa, care a ținut să lămurească lucrurile după plecarea ei din afacerea lui Pescobar. Aceasta le-a transmis un mesaj tuturor referitor la decizia ei. De altfel, a anunțat că momentan nu lucrează și că primește cu interes alte oferte de muncă.

CITEȘTE ȘI: LARISA A RENUNŢAT LA HAINE, DUPĂ CE L-A LĂSAT PE PESCOBAR. APARIŢIE INDECENTĂ, DUPĂ CE A TERMINAT POVESTEA CU TAVERNA RACILOR

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un ”nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”, a spus Larisa Popa.