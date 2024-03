Final de poveste la Taverna Racilor. Larisa Popa a plecat de la Pescobar: ”Sunt mulți hateri”

Recent, Larisa Popa și-a anunțat demisia de la Taverna Racilor. Fosta manageră era considerată una dintre cele mai de încredere persoane din preajma lui Paul Nicolau. Deși speculațiile privind plecarea sa au apărut în urmă cu doar câteva luni, angajata lui Pescobar abia acum a confirmat plecarea.

Larisa Popa și-a luat mâna de pe afacerea lui Pescobar. Considerată omul de încredere al lui Paul Nicolau, tânăra a mărturisit că nu mai lucrează la Taverna Racilor de trei săptămâni.

Larisa Popa nu mai lucrează la Taverna Racilor, afacerea lui Paul Nicolau Pescobar

Zvonurile cum că Larisa Popa a întrerupt colaborarea cu Pescobar au apărut la finalul anului trecut. La vremea respectivă, patronul de la Taverna Racilor mărturisea că are încredere deplină în angajata lui, mai ales că îi leagă o prietenie de peste 7 ani. Totodată, în ciuda speculațiilor conform cărora cei doi ar fi forma un cuplu, Paul Nicolau dezvăluia că întreaga poveste a fost, de fapt, o strategie de marketing.

”Când are grijă de afacerea ta, prima chestie este să nu fure. Știi cum e, pui lupul paznic la oi. Aș fi dezamăgit, al ierta, dar nu ar mai lucra cu mine niciodată. Dacă nu ierți, acumulezi energii negative. Este un joc de marketing și este o persoană foarte apropiată familiei și businessului. Larisa lucrează la mine de șapte ani. A crescut cu businessul ăsta. Da, e mâna mea dreaptă, să zicem așa. Om de încredere. Eu dorm liniștit când Larisa e la restaurant”, spunea Pescobar în cadrul unui podcast.

În urmă cu doar câteva ore, Larisa și-a anunțat urmăritorii de pe TikTok că nu mai lucrează pentru Pescobar de trei săptămâni. Fosta manageră a pus capăt tuturor zvonurilor și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care și-a dat demisia de la Taverna Racilor, mărturisind că este mândră de rolul pe care l-a avut în afacerea lui Paul Nicolau, dar și de faptul că oamenii i-au apreciat munca depusă în funcția de manager. După 7 ani petrecuți în slujba lui Pescobar, Larisa este acum pregătită să spună ”da” unor noi oportunități și provocări profesionale.

„Larisa a lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt.(…) Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un ”nu” următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”, a concluzionat Larisa Popa.