Larisa Popa, surprinsă la concurență după ce și-a dat demisia de la Taverna Racilor. Fosta angajată a lui Pescobar, criticată dur: ”Emani miros de pește”

După ce și-a dat demisia de la Taverna Racilor și și-a luat mâna de pe afacerea lui Pescobar, Larisa Popa a început să se ocupe mai mult de pasiunile sale, dar și de cariera sa profesională. Recent, cea care a fost mâna dreaptă a lui Paul Nicolau nu s-a mai ferit și a mers să cheltuiască bani chiar la concurența directă a fostului ei șef.

La începutul anului, Larisa Popa punea capăt tuturor speculațiilor legate de plecarea sa de la Taverna Racilor. Fosta manageră și-a anunțat demisia pe o rețea de socializare – moment în care și-a văzut de drumul ei. Invitată în cadrul unui podcast, bruneta și-a făcut curaj și a dezvăluit adevăratele motive din spatele deciziei sale. După ce a mărturisit că au existat momente în care s-a simțit epuizată și că nu mai avea deloc timp pentru ea, tânăra a renunțat la statutul de manager al restaurantului lui Paul Nicolau. Chiar și în aceste condiții, bruneta a recunoscut că ține în continuare legătura cu Pescobar, dar și că îi este recunoscătoare pentru toată evoluția sa profesională.

”Eu am avut idei de a pleca (n.red. de la Pescobar), în momentul în care mă simțeam foarte epuizată, adică simțeam că am clacat, simțeam că nu mai aveam timp pentru mine deloc. În ultimii aproape doi ani, nu am avut viață personală, dar nu condamn pe nimeni, a fost alegerea mea de a mă focusa doar pe muncă, doar ca să-mi ating anumite obiective pe care mi le doream, o mașină, urmează și un apartament.

Ruptura s-a produs dintr-o dată, eu în continuare țin legătura cu Pescobar și cu mama lui, cu sora lui la fel. Nimeni n-ar fi crezut vreodată că eu nu o să mai lucrez la Taverna Racilor. Îl respect foarte mult pe Pescobar, familia lui, toate cunoștințele pe care le-am făcut prin el și vreau să-i mulțumesc pentru tot. Prin el m-am format, am învățat foarte mult de la el”, spunea Larisa la începutul anului.

Larisa Popa a cheltuit banii la concurența lui Pescobar

Cu această ocazie, bruneta și-a reorganizat viața -profesională și personală – și speră să dea o lovitură financiară de proporții în imobiliare, iar acum are în grijă mai multe proprietăți de lux din Domnești – care pot fi închiriate pentru diverse evenimente (petreceri, nunți, botez etc).

”Departe de agitație și de haos, la doar 10 minute de mers cu mașina din București, mai exact în comuna Domnești, vă puteți închiria vila pentru petrecerea dumneavoastră, indiferent de natură. Botez, zi de naștere, pregătitul miresei sau orice altceva”, scria Larisa Popa pe o rețea de socializare.

Recent, fosta manageră de la Taverna Racilor s-a pozat în ”curtea” concurenței lui Pescobar. Larisa nu s-a ferit și a făcut publice mai multe imagini de la restaurantul IT Cucina – acolo unde a mâncat, a băut și s-a relaxat timp de câteva ore.

Postarea Larisei a stârnit un val de reacții în rândul utilizatorilor, cei mai mulți dintre ei făcând referire la perioada în care era angajata lui Pescobar:„Încă emani miros de pește și crustacee!” / „Păi nu îți mai plac caracatițele și racii? 😂🦀” / „La concurență!” / „Tipa din spate ce o fi pățit? Să vezi ce tavernă va face Larisa Năsulea”/” După cine te uiți? După Paulică?”/ ”Nu era mai frumos la Tavernă?”, sunt câteva dintre comentariile dure pe care Larisa Popa le-a primit din partea utilizatorilor Instagram.