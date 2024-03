Larisa Popa anunța, în urmă cu doar câteva zile, că nu mai lucrează pentru Paul Nicolau, zis Pescobar, patronul restaurantului Taverna Racilor, din Herăstrău. Larisa era mâna lui dreaptă, un manager de succes, care i-ar fi ridicat enorm afacerea. Femeia a explicat, pe rețeaua de socializare, când și cum a decurs despărțirea. Dar CANCAN.RO a aflat adevăratul motiv pentru care Larisa nu mai e…”Larisa lui Pescobar”! Avem detaliile incendiare, în exclusivitate!

Larisa Popa urmează să-și trăiască viața la cele mai înalte standarde! Cel puțin asta se va întâmpla dacă se adeveresc informațiile primite de la sursele CANCAN.RO. Asta pentru că…

Povestea începe odată cu închiderea Tavernei, în toamna anului trecut. Pentru o lună și jumătate a avut localul lacătul pus pe ușă, timp în care Pescobar a ținut-o pe Larisa pe bară, fără să o plătească. Dar i-ar fi transmis că, atunci când se va relua activitatea, va da drumul în forță afacerii care prinsese, deja, foarte bine, doar că fusese stopată de șeful ANPC. Dar…

Larisa lui Pescobar a fugit cu un romând plin de bani, din Dubai

Larisa a cunoscut un român putred de bogat, care este stabilit în Dubai. Iar bărbatul s-ar fi îndrăgostit nebunește de managerița lui Pescobar și i-ar fi făcut promisiuni de nerefuzat. Așa că Paul Nicolau s-a trezit, peste noapte, fără ajutorul de nădejde, de până atunci.

Povestea dintre Larisa și bogătașul din Dubai continuă. Ea s-ar fi lăudat unei prietene că afaceristul îndrăgostit lulea de ea i-a cumpărat un apartament în Dubai, pentru a rămână în Emirate, alături de el. Iar Larisa cum ar fi putut să refuze un asemenea cadou!? Așa că Pescobar a trebuit să caute manager, dar a găsit repejor (Vezi AICI toate detaliile).

Anunțul făcut de Larisa lui Pescobar

Iată cum a sunat anunțul plecării de lângă Pescobar făcut de Larisa Popa: „Larisa lui Pescobar nu mai este, este doar Larisa. Larisa, șefa la raci, șefa la homari, la orice nu mai este, doar Larisa sunt. Am fost cea mai tare manageră de la Pescobar, corect. Nu mai lucrez la Pescobar, acum întrebările o să tot curgă. În ianuarie m-ați tot întrebat pentru că am avut o perioadă în care nu am apărut pe TikTok și atunci toată lumea avea suspiciuni vis-a-vis de ce n-am mai apărut. Toată lumea mă întreba dacă mai lucrez. Da, în ianuarie în continuare lucram, am trei săptămâni de când nu mai lucrez.

Fiecare om își pune amprenta în ceea ce face. Vă mulțumesc mult că sunt printre voi aici oameni care chiar apreciau ce făceam și eu în Tavernă, deși sunt în continuare foarte mulți hateri printre noi. Momentan nu muncesc, nu spun un `nu` următoarelor oportunități care o să vină în viața mea, dar cu siguranță voi face o alegere sau voi lua o decizie la momentul potrivit”.

