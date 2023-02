Cum a reacționat Edan când Vica Blochina i-a spus că va participa la Survivor România. Ce i-a impus fiul ei

Vica Blochina a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la participarea în emisiunea „Survivor România 2023”, printre care și faptul că fiul său, Edan, nu a fost foarte încântat de această idee. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă nu s-a mai abținut și a dat totul din casă, în cel mai recent interviu acordat.

După eliminarea sa din competiția Survivor România, Vica a ajuns acasă la fiul ei, Edan, care a fost mai mult decât fericit să o revadă. Recent, vedeta a mers la o emisiune de televiziune, unde a vorbit, printre altele, despre cum s-a simțit adolescentul de 16 ani în momentul în care și-a văzut mama la televizor.

Vicăi Blochina: „Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu”

Vica Blochina a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a recunoscut faptul că nimeni nu i-a oferit nicio șansă la început, deoarece are o vârstă destul de înaintată și câteva kilograme în plus. Totuși, fosta balerină susține că a demonstrat ceea ce avea de demonstrat, spre bucuria fiului său, Edan.

„Zero șanse am avut, toată lumea râdea. Am plecat dolofană acolo, mă rostogoleam pe traseu. Cred că am slăbit 6 kilograme. Cu mâncarea, dacă nu câștigi, nu ți se dă. Patru zile consecutive am stat și am mâncat doar cocos. Eu nu sunt rea la foame”, a povestit Vica Blochina, care a explicat și că fiul ei, Edan, a fost supărat că a acceptat să participe la Survivor 2023.

Care au fost condițiile lui Edan pentru a-și lăsa mama să participe la „Survivor România”

Edan, băiatul care s-a născut din relația de iubire a Vicăi Blochina cu Victor Pițurcă, ar fi avut o reacție neașteptată în momentul în care a aflat că mama sa dorește să plece în Republica Dominicană. Tânărul a fost destul de neîncrezător la început, însă, ulteriorul și-a schimbat părerea.

Cea mai mare dorință a lui Edan a fost ca mama lui să nu poarte costum de baie, precum celelalte concurente, deoarece se vor uita toți colegii săi la emisiune. Vica s-a conformat și i-a respectat dorința fiului său.

„Eu când i-am spus prima oară lui Edan că vreau să plec la Survivor, el știindu-mă pe mine cum sunt, a spus: «Mami, te rog frumos, nu te duci. Te rog, Survivor nu e pentru tine. Mami, te rog frumos, ai 47 de ani, unde te duci tu acolo?»

El 16 face acum în mai. Zice: «Te rog să nu porți costum de baie». I-am zis că promit că nu o să port costum de baie. Era supărat pe mine că am plecat, dar am respectat regulile, fiind adolescent, îți dai seama că se uită și colegii lui”, a explicat Vica.