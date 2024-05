Trei zile incendiare la LOFT, în Mamaia! Theo Rose și Damian Drăghini vor întreține atmosfera în „stațiunea milionarilor”

Urmează trei zile incendiare la LOFT, clubul exclusivist din Mamaia, alias „stațiunea milionarilor”! CANCAN.RO vine cu ultimele informații legate de super-petrecerea care va avea loc de 1 Mai, dar și despre artiștii care vor încânta petrecăreții cu momente artistice de nota 10. Fady Zaidan, asociat LOFT, a oferit detalii referitoare la noul concept abordat în 2024, dar și la momentele artistice care vor avea loc la începutul acestei luni!

Sunt românii petrecăreți? – este o întrebare căreia CANCAN.RO i-a găsit un răspuns, chiar astăzi, de 1 Mai, în stațiunea Mamaia. Mulți români s-au îndreptat către litoral, pentru a avea parte de distracție maximă, dar și pentru a se relaxa. Unii au ales să își facă amintiri în Vama Veche, alții au ales să se odihnească în Eforie Nord. De altfel, sunt și români care aleg să petreacă această minivacanță de 1 Mai în Costinești sau în Mamaia, alias „stațiunea milionarilor”.

Astăzi, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Fady Zaidan, asociat LOFT. Ne-a mărturisit, printre altele, că vor urma trei zile incendiare în clubul exclusivist de la Marea Neagră, iar clienții vor avea parte de momente de neuitat. Anul acesta, clubul din stațiunea Mamaia vine cu un concept fresh, nou, spectaculos. Mai cu seamă, „Made in LOFT”.

„Artileria grea” a fost scoasă la înaintare, cu doar câteva ore înainte ca petrecerea să înceapă. Evident, primii clienți ajunși la fața locului au avut parte de o reală surpriză. Și anume, au rămas surprinși să vadă costumația purtată de ospătari. CANCAN.RO vă arăta, în exclusivitate, imagini chiar AICI cu vestimentația purtată de angajați!

„Artilerie grea” la LOFT: clienții clubului din Mamaia vor avea parte de surprize!

CANCAN.RO: Românilor le place mai mult să se distreze sau să muncească? Că este 1 Mai Muncitoresc! Cui i-a venit această idee briliantă, dar nebunească, de a-i îmbrăca pe ospătari în oameni ai muncii? Practic, au niște veste reflectorizante.

Fady Zaidan: Le place să muncească, după aceea să se distreze. Trebuie să muncească, ca să poată să se distreze! Noi am dus mai departe o tradiție pe care o știm de foarte mulți ani. De zeci de ani, chiar. Am dorit să facem anul ăsta o reinterpretare a noastră. Și, practic, „Made in LOFT” vine de la cuvântul „munca”, „a crea”, „a face”, „a fabrica”. Și așa a ieșit „Made in LOFT”. Practic, noi avem o fabrică de entertainment. Se fabrică foarte multe lucruri – amintiri, emoții, relații, momente, show-uri. Și vrem să facem lucrul ăsta în continuare.

De altfel, clubul exclusivist de la malul Mării Negre este „fully booked” în toate cele trei zile. Românii care vor veni pe litoralul românesc, în aceste zile, vor putea să urmărească un spectacol ca la carte, dar și alte momente artistice menite să le bucure sufletele. Fady Zaidan, asociat LOFT, a spus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că printre artiștii care vor susține spectacole se numără Damian Drăghici și Theo Rose.

„Suntem fully booked. Și azi, și mâine, și aproape în totalitate ziua de vineri. Avem un line-up de artiști destul de interesant. Avem un proiect interesant făcut „Made in LOFT”. (…) Mâine Damian Drăghici și poimâine Theo Rose. Același program se tot repetă, deci e un show întreg, dansatoare, acrobați. O să avem un show de 8 acrobați în aer. O să fie ceva spectaculos”, a mai spus Fady Zaidan.

