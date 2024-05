Pescobar și vedetele care au ajuns la Nuba au rămas fără cuvinte! Mega-surpriză pregătită clienților | VIDEO

S-a dat startul celui mai așteptat weekend de pe litoralul românesc. Ca aproape în fiecare an, Nuba este kilometrul zero al petrecerilor de 1 Mai – de la malul mării – iar organizatorii s-au ridicat la nivelul așteptărilor celor prezenți. Pentru a-și întâmpina clienții corespunzător, patronii au pus plănuit un moment artistic memorabil. Un muzician a cântat la un pian, însă nu oricum – suspendat la câțiva metri înălțime.

Miercuri, 1 mai 2023, încă de la primele ore ale dimineții, patronii celor mai exclusiviste cluburi de la malul mării au organizat până la cele mai mici detalii locațiile unde au fost primiți primii clienți din acest sezon estival. În nordul litoralului, porțile clubului Nuba s-au deschis, iar primele vedete și-au făcut deja apariția. CANCAN.RO a ajuns pe litoral de 1 Mai – vezi AICI imagini.

Moment artistic unic în locația Nuba din Mamaia

Așadar, anul acesta de 1 Mai, distracția a început deja la malul mării, iar cele mai exclusiviste cluburi din nordul litoralului și-au primit clienții – celebrități și oameni potenți financiar – cu noi surprize și un cadou de bun-venit. Pentru o experiență de neuitat, organizatorii Nuba au plănuit un moment artistic unic.

Mai exact, este vorba despre un muzician care a susținut un concert la un pian suspendat la câțiva metri înălțime. Pe lângă experiența muzicală, clienții Nuba s-au putut bucura de o experiență vizuală spectaculoasă. Momentul la înălțime a fost posibil cu ajutorul unei macarale, astfel încât siguranța artistului să nu fie pusă în pericol, instrumentul muzical fiind bine ancorat.

Paul Nicolau Pscobar și-a lăsat iubita acasă și a venit la Nuba

Proaspăt devenit tătic – pentru a doua oară, Pescobar și-a lăsat iubita și copilul nou născut acasă și a dat ”o fugă” până pe litoral. Pentru un 1 Mai muncitoresc corespunzător, patronul de la Taverna Racilor nu avea cum să lipsească de la Nuba – din nordul stațiunii Mamaia. Îmbinând utilul cu plăcutul, pentru că – în urmă cu doar câteva zile – s-a ocupat de inaugurarea unei noi locații Taverna Racilor în Mamaia Nord – omul de afaceri are de gând să se distreze până la răsăritul sorelui.

”Ce să fac, atât s-a putut. Doar aici am mai găsit masă, cu tot ce trebuie pe ea, cu 12-13 gagicuțe. Ce legătură are? Masa la Nuba așa vine anul acesta. Nu poți să mergi 12 băieți în oraș. Ca mobila în casă, să fie frumos, dar mobila inofensivă, doar să fie frumos. Am comparat femei cu mobila, sunt într-o postură neindecentă. Doamna este acasă pentru că eu sunt la muncă acum de vacanța de 1 mai. Am deschis și un restaurant care este arhiplin, tot ce trebuie. Este coadă cât strada. O să plecăm și într-o vacanță acum pe 7-8 mai cu Gianina.”, ne-a spus Pescobar.