Imagini cu Simona Halep și presupusul iubit! Avem primele declarații ale milionarului de 57 de ani!

Avem prima reacție milionarului Dorin Mateiu, bărbatul de 57 de ani care s-ar iubi cu Simona Halep! „Regele mezelurilor din Transilvania” e tranșant despre relația pe care o are cu campioana mondială.

De ceva timp, Simona Halep a postat tot mai multe indicii conform cărora viața ei sentimentală este din nou la nivel ridicat, după divorțul de Toni Iuruc. Poze cu buchete de trandafiri, zâmbete din curtea unei vile și tot tacâmul unei femei îndrăgostite. Hmmm! Acum, pare-se, misterul a fost elucidat!

S-a detonat ditamai bomba în showbiz: au apărut imagini cu Halep și presupusul ei nou iubit, Dorin Mateiu. Acesta este un bărbat matur, de 57 de ani (cu un sfert de secol mai mare decât Simona), și cu un statut financiar de invidiat. Poreclit „regele mezelurilor din Transilvania”, Mateiu are o avere impresionantă, de 70 de milioane de euro, care îl plasează pe locul 110 în TOP 300 Capital al celor mai bogați români.

Afaceristul și sportiva au fost fotografiați în mai multe momente, la restaurant, în ipostaze care ar putea fi obișnuite pentru un cuplu. Dovezile există, dar nu sunt incontestabile.

Totuși, există surse care afirmă că „Regele mezelurilor din Transilvania” și Simona Halep ar fi fost văzuți unul în compania celuilalt și în diverse orașe ale lumii, precum Dubai sau Miami. Gura lumii vorbește mult, imaginile sunt imagini, dar cea mai importantă este reacția milionarului despre care se spune că ar fi noul iubit al Simonei Halep.

Prima reacție a presupusului iubit al Simonei Halep

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva”, a declarat Dorin Mateiu, în exclusivitate, pentru ProSport.

Totuși, un lucru nu e suficient de clar: de ce au ieșit la restaurant un milionar cu afaceri cu mezeluri și o campioană din tenis? Să fie doar prietenie? Am insistat cu întrebările la Dorin Mateiu.

„Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a mai afirmat milionarul.

În toată povestea, mai există un amănunt extrem de interesant. Fotografiile au apărut în Mediaflux, un site care ar fi apropiat de un alt milionar, Stelian Gheorghe, alias Stelu, care ar fi, conform bârfelor din oraș, un adevărat dușman al lui Dorin Mateiu. Toată lumea se întreabă dacă e o răzbunare a acestuia sau dacă relația amoroasă este sută la sută reală. Timpul va dovedi. ProSport v-a prezentat întreaga țesătură de zvonuri și informații și vă va ține la curent cu tot ce se întâmplă în acest caz special.

