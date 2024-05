Loft a ales cea mai “nebună” tematică de 1 Mai! Cum au fost întâmpinate vedetele de ospătari la malul mării

Ziua de 1 Mai este punctul de plecare al petrecerilor de pe litoral! Anul acesta, cluburile exclusiviste s-au întrecut în idei pentru a atrage clienții. Patronii au scos ”artileria grea”. Una dintre cele mai ”nebune” tematice a fost aleasă de către Loft. Vedetele care au ajuns deja la locația de fițe nu s-au așteptat să fie întâmpinate în acest mod!

Loft, Nuba și Breeze sunt trei dintre cluburile care adună mii de persoane în seara de 1 Mai. Totuși, nu oricine își permite să se distreze într-o astfel de locație exclusivistă. Doar vedetele și oamenii potenți financiari se numără printre clienți. Așadar, patronii au grijă să le ofere o experiență de neuitat.

Începe distracția în forță la malul mării! Cluburile de top din Mamaia s-au pregătit corespunzător pentru a-și întâmpina oaspeții. Patronii au vrut să se asigure că le creează clienților e experiență de neuitat, așa că s-au gândit la idei unice.

Loft, una dintre cele mai de fițe locații de pe litoralul românesc, a adoptat o tematică specială – “1 Mai Muncitoresc”. Mai exact, ospătarii poartă costumații de constructori, salopete și căști de protecție pentru a arăta că sunt niște oameni corecți ai muncii.

Mai mult decât atât, pentru a atrage clienții cu mulți bani în conturi, Loft a profitat de succesul pe care l-a avut piesa lui Ionuț Cercel, ”Made in Romania”. Atât, jucătorii de la Inter Milano, cât și cei de la FCSB, au sărbătorit câștigarea titlului ascultând această melodie. Mai exact, deasupra scenei, a fost poziționat textul ”Made in Loft”.

Așadar, vedetele au fost întâmpinate cu o surpriză neașteptate. Primele persoane și-au făcut deja apariția la clubul exclusivist. Printre acestea se numără și Cabral. Prezentatorul de la Pro TV nu și-a luat soția cu el, ci a venit însoțit de câțiva prieteni.

În timp ce Loft s-a pregătit cu o tematică românească, Breeze a ales să amenajeze locația în stilul specific Miami anilor ’80. Cristian Pantazi, omul din spatele decorului fabulos, a explicat cum au decis să adopte acest concept.

„Noi am căutat un concept care să lege în zona de vibe mișto, să vii, să te simți bine. Am pus tot felul de lucruri. Gândirea pe care am avut-o noi în echipă a fost cum îi dăm un pic de diferențiator pentru că, de fapt, la bază toți fac aceeași chestie, comunică, vorbesc, spun.

Am zis să diferențiem un pic zona asta… 1 mai să fie diferențiatorul întregului concept. Și de asta am venit cu povestea asta de Miami ’80. Am fost și destul de curajoși, am făcut semne. Am fost foarte deschiși să creăm povestea asta. Trebuie să creezi tot timpul diferențiatori care să îți creeze dorința de a veni până aici.”, spus Cristian Pantazi pentru CANCAN.RO.