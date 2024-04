Ionuț Cercel a destins atmosfera în vestiarul lui Inter Milano după ce italienii au câștigat titlul. “Made in Romania” a răsunat în vestiarul echipei lui Inzaghi

Distracție în vestiarul celor de la Inter Milano! Echipa de fotbal a triumfat împotriva rivalilor din oraș cu un scor de 2-1, aducându-și astfel al 20-lea titlu de campioană în Serie A. Euforia victoriei a fost sărbătorită în vestiar, unde jucătorii au dansat pe ritmurile melodiei lui Ionuț Cercel.

Inter Milano a cucerit pentru a 20-a oară titlul de campioană în Serie A într-un mod cu totul memorabil pentru suporterii săi, învingând AC Milan, rivala din oraș, cu un scor de 2-1 pe San Siro. Echipa lui Simone Inzaghi a acumulat acum un avans de 17 puncte în fruntea clasamentului italian, având cinci meciuri rămase până la finalul sezonului, ceea ce o face practic de neînvins pentru AC Milan, care ocupă locul secund.

După triumful de pe teren, jucătorii de la Inter Milano au sărbătorit în stilul lor caracteristic, dansând și cântând pe acordurile manelelor. Melodia „Made în România” a răsunat în vestiar, înălțând spiritul echipei spre culmile victoriei. Adunați într-un cerc strâns, jucătorii s-au bucurat de câștigarea titlului cântând melodia virală de pe TikTok.

După Juventus Torino, cea care a cucerit titlul de campioană a Italiei de 36 de ori, Inter Milano a intrat în istoria fotbalului italian ca a doua echipă care atinge impresionanta bornă de 20 de titluri câștigate.

„Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan suntem made in Romania (iali iali iali), chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean suntem made in Romania (iali iali iali), da dumla dumla da da dumla dumla da, daga dumla dumla da made in Romania. Nu contează cine ești sau ce limbă vorbești, asta e țara ta, România”, se auzea în vestiarul echipei de fotbal.