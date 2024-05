Cu ce a rămas Cătălin Cazacu după “divorțul” de Ramona Olaru. “M-am tăvălit în chinuri! Sunt singurul prost care…”

De obicei un tip controversat, Cătălin Cazacu a renunțat la postura de moderator și a trecut pe fotoliul de invitat. Carismatic, jovial și cu “verbul” la el, prezentatorul TV a făcut spectacol la CANCAN EXCLUSIV. Însă nu a ratat nici tratarea unor subiecte extrem de serioase și incomode. Cazacu a răspuns “pe șleau” întrebărilor cu greutate! Cu ce a rămas după separarea de unica femeie pe care a cerut-o în căsătorie, dar și cum a tratat suferința cauzată de terminarea relației?! Un interviu cum nu a mai fost altul, cu showman-ul Cătălin Cazacu!

Cătălin Cazacu, mărturisiri emoționante despre singura cerere în căsătorie făcută până acum: „A fost un moment foarte intens pe care eu n-o să-l regret niciodată!”

CANCAN EXCLUSIV: Cătălin, ai fost acuzat că ulterior despărțirii dădeai mesaje și „zgândărai” o rană care nu se închidea…

Cătălin Cazacu: A cui, a mea?! Că dacă eu zgândăream, înseamnă că rana era a mea. Nu există răni comune, oamenii care se iubesc nu se despart. Oamenii care s-au iubit nu se jignesc. Mai mult de atât, oamenii care s-au iubit sau care au iubit, absolut niciodată în viața asta nu vor face nimic rău intenționat celuilalt.

CANCAN EXCLUSIV: Ție ți s-a întâmplat asta?

Cătălin Cazacu: Da, mi s-a întâmplat. Dar ce am învățat eu de la viață este că atunci când iubești pe cineva trebuie să-l iubești și când el nu mai e. Nu pot să te iubesc doar când ești mișto. Trebuie să te iubesc și în absență.

CANCAN EXCLUSIV: Și să protejezi numele omului respectiv?

Cătălin Cazacu: Cred că mai mult mă protejez pe mine. Cred că punându-mă pe mine într-o situație în care să vorbesc despre ceva ce a fost, aș vorbi mult despre mine. Aș vorbi mult despre ce însemn eu ca om. Merg până acolo, indiferent care e adevărul, a fost o chestie frumoasă. A fost o chestie pe care am trăit-o la o intensitate pe care poate eu n-o s-o mai trăiesc. Eu am crezut în chestia aia. Nu trebuie să mă respect eu pe mine?!

CANCAN EXCLUSIV: Cătălin, tu nu mai dăduseși niciodată un inel…

Cătălin Cazacu: Eu am filmarea în telefon. Am stat în genunchi și săreau lacrimile din mine ca lacrimile lui Sandy Bell. A fost un moment foarte intens pe care eu n-o să-l regret niciodată.

CANCAN EXCLUSIV: Tu n-ai fost căsătorit nici cu mama copilului tău…

Cătălin Cazacu: N-am fost căsătorit niciodată în viață, da.

„Am plâns, vrei să-ți spun că m-am tăvălit în chinuri?! Da, m-am tăvălit. Vrei să-ți spun că am stat în fund, în fața televizorului stins, ore în șir?! Da, am stat. Și a trecut!”

CANCAN EXCLUSIV: Au fost două „divorțuri” pe care tu le-ai avut. Primul, de mama copilului tău, al doilea a fost extrem de mediatizat. Ce n-a mers în fiecare dintre relații?

Cătălin Cazacu: La început, aveam 20 de ani, nu era momentul pentru niciunul dintre noi. Cel mai bun lucru care putea vreodată să iasă pe lume a ieșit din acea relație, un copil extraordinar, care își iubește părinții. Mai mult de atât, copilul nostru știe că mama lui îl iubește, eu îl iubesc și că pe noi, împreună, ne va avea lângă el. Fiecare dintre noi are viața lui, eu l-am învățat să iubească, să știe ce înseamnă să iubești și să nu facă compromisuri. Are o grămadă de timp să facă greșeli, că și eu am făcut greșeli.

CANCAN EXCLUSIV: În a doua idilă, te vedeai mire, erai pregătit să faci pasul de a te potoli?

Cătălin Cazacu: M-am potolit. De câte ori am o relație spun tot timpul «din lumea asta mare, eu aleg să fiu aici». Pe mine, în momentul de față, nu mă sperie nimic, singurătatea nu mă sperie. Eu sunt bine cu mine, mănânc singur, stau singur, mă duc singur la film. Nu e o chestie care să mă sperie «gata, ne despărțim, plec». «Pleci și ce, mă lași în stradă?! Am casa mea, cu rate, dar am casa mea, am mașina mea, am bani de mâncare, pleci și ce-mi iei?!».

CANCAN EXCLUSIV: De ce zici, că erai lovit în aripă după despărțire?!

Cătălin Cazacu: Mă întrebi dacă am suferit?! În momentul acela, îți spun că s-a rupt ceva ce nu știu dacă vreodată va mai putea fi pus la loc.

CANCAN EXCLUSIV: Dar ce a avut atât de special?

Cătălin Cazacu: N-a avut, a fost o hotărâre a mea. A fost un moment în care eu am zis stop și acolo m-am oprit, lucru pe care n-o să-l regret niciodată. Iar singurul mod în a trece de chestia asta este doar să lași să doară. Pentru că dacă lași să doară, înveți. Am stat să doară o lună de zile în care nu m-a văzut nimeni. Am stat să doară. Da, am plâns, vrei să-ți spun că m-am tăvălit în chinuri?! Da, m-am tăvălit. Vrei să-ți spun că am stat în fund, în fața televizorului stins, ore în șir?! Da, am stat. Și a trecut!

N-au fost anulate schimbările făcute în casă pentru mutarea alături de fosta parteneră: „Eu sunt singurul prost care în momentul ăsta are un apartament de patru camere cu două dressinguri!”

CANCAN EXCLUSIV: Au fost și niște schimbări în casă. Le-ai anulat?

Cătălin Cazacu: Nu le-am anulat, ca să știe toată lumea. Eu sunt singurul prost care în momentul ăsta are un apartament de patru camere cu două dressinguri. Eu în fiecare dimineață mă trezesc, deschid ușa la dressing, văd rândunelele pe tavan, închid ușa, zic «da, atât s-a putut».

CANCAN EXCLUSIV: Dacă ai da timpul înapoi, ai face altceva să fie altfel?

Cătălin Cazacu: Nimic, n-aș schimba nimic. Vorbesc și de pre și de post, nici perioada dinainte, nici perioada de după. Mi se pare că totul a fost senzațional. Toată lumea mă întreabă, deși au fost atât de multe momente în care primeam nu zeci, sute de capturi de pe TikTok, din diferite podcasturi emoționante cu muzică pe fundal. Și toată lumea, inclusiv oameni la care eu aveam pretenții, au avut îndoieli asupra mea. După care mi-am dat seama că n-am nevoie de niciunul dintre oamenii ăia să creadă, eu am nevoie de oamenii pe care eu îi iubesc, să știe cine sunt. Iar ăia știu cine sunt. Ai de foarte multe ori impulsul să ieși, să zici, a existat vreun moment în care eu să mai zic un cuvânt?!

CANCAN EXCLUSIV: Dar reieșise ideea că tu ai fost cel care a înșelat acolo, în relație…

Cătălin Cazacu: A fost foarte distractiv, pe de o parte. A fost foarte greu, pe de altă parte, să mă abțin. Am spus tot timpul și spun, am date, 24 august, Nuba, aici ți le înșir. Dar niciodată n-o să-mi dau drumul la gură. Datoria mea de bărbat, tot timpul, este să tac. Tu faci ce vrei! Datoria mea este să respect ce a fost și să tac. Ce-ar spune despre mine dacă aș terfeli, ar fi urât, nu?! Lasă, să treacă de la mine. Lasă, să fiu eu oaia neagră. Dacă lași oaia să spună povestea, tot timpul lupul e personajul negativ.

