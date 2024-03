Cum fentează Cătălin Cazacu ziua de 8 Martie: ”Te duci ca prostu` și ea…”

A ieșit show total în interviul oferit de Cătălin Cazacu și Vincenzo Aiello, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Cei doi și-au deschis o nou restaurant în zona Floreasca, dar conexiunea antreprenorială trece în subsidiar, pentru că protagoniștii noștri sunt mai întâi prieteni de o grămadă de vreme. S-au tachinat pe tot parcursul filmării, mai ales că se află în două tabere complet diferite: nepotul lui Joshua Castellano urmează să se căsătorească, timp în care Cazacu nici nu mai vrea să audă de însurătoare.

Cătălin Cazacu, dat de gol de prietenul și asociatul Vincenzo Aiello, la capitolul cuceriri: „Se bat la ușă prea multe!”

CANCAN.RO: Cătălin, e prima dată când te vedem la cămașă!

Cătălin Cazacu: Eram îmbrăcat într-un tricou verde, mototolit, dar am considerat că poate nu e momentul.

Vincenzo Aiello: Tot timpul are tricourile șifonate.

CANCAN.RO: Asta se întâmplă că pentru că nu are cine să îi calce, acasă?

Vincenzo Aiello: Sau se bat la ușă prea multe.

CANCAN.RO: Care este mai implicat în afacerea voastră?

Cătălin Cazacu: Enzo! Pentru că eu nu mă pricep la bucătărie, am spus chestia asta. Dacă era un service auto sau moto, era normal ca eu să mă implic mai mult. Dar având în vedere că e un restaurant, e normal ca el să se implice mai mult. Eu vin din partea clientului și spun «îmi plac astea, nu îmi plac astea». Oricum ne certăm foarte mult pe diferite chestii, încerc să îi explic italianului că el a venit în România. Trebuie să dai mâncare românului, el ce vrea?! Suntem obișnuiți de pe vremea lui Ceaușescu, noi vrem macaroane. El vine cu fonfleuri, trebuie mai pe simplu!

Prezentatorul de la XNS nu mai vrea să audă de însurătoare: „În lumea asta trebuie să existe și oameni care se căsătoresc și oameni care sunt fericiți!”

CANCAN.RO: Am făcut interviu cu Vincenzo și viitoarea soție. S-a nimerit ca la un moment dat să fie rolurile inversate, el era burlac, iar tu aproape căsătorit…

Cătălin Cazacu: Eram pe un drum spre pierzanie, asta vrea să spună.

Vincenzo Aiello: În Zanzibar, acolo!

Cătălin Cazacu: Ca să spunem lucrurilor pe nume, mă nenoroceam.

Vincenzo Aiello: Eu nu mă nenorocesc, mie îmi place.

Cătălin Cazacu: Cine nu învață din greșelile altora, își merită greșelile.

CANCAN.RO: Vincenzo, tu îl sfătuiești pe el să își facă familie sau e invers?

Cătălin Cazacu: Eu nu dau sfaturi.

Vincenzo Aiello: El e un pic mai mare decât mine.

Cătălin Cazacu: Mărimea contează, asta vrea să zică.

Vincenzo Aiello: Ar trebui să mă sfătuiască, dar ce să mă sfătuiască?! Nu e chiar cel mai reușit lucru pe care l-a făcut în viață.

Cătălin Cazacu: Ca să scurtăm o discuție foarte lungă, eu am învățat din discuțiile mele. Din greșelile altora n-am putut să învăț, pentru că nu sunt atât de inteligent, am învățat din greșelile mele, dar după ce le-am repetat. Am tăcut din gură și o să tac în continuare, pentru că așa mi-a fost creșterea. Dar pe drumul pe care am fost și m-am întors plin de praf și murdar, eu nu mă mai duc. Acum, cine o vrea să se mai ducă, mă găsiți la PastaBar. În lumea asta trebuie să existe și oameni care se căsătoresc și oameni care sunt fericiți.

Vincenzo Aiello: Eu mă căsătoresc și sunt foarte fericit.

Luna iubirii și cea a femeii, deloc pe placul lui Cazacu: „Te duci cu baloane, ca prostu’, tragi un ursuleț de un picior și ea e nemulțumită!”

CANCAN.RO: De luna femeii nu dai și tu mărțișoare, Cătălin?

Cătălin Cazacu: Întreabă cât l-a costat pe el luna februarie, cu dragostea, cât m-a costat pe mine.

CANCAN.RO: Pe tine cât te-a costat?

Cătălin Cazacu: Zero!

Vincenzo Aiello: Minte! În decembrie și februrie pleacă, dup-aia se întoarce.

Cătălin Cazacu: Nu, eu abia acum am descoperit că se poate să existe și luna februarie și să nu te coste nimic. Aici nu vorbesc de bani, să nu te coste psihic. Tu te duci cu baloane ca prostu’, tragi un ursuleț de un picior și ea e nemulțumită.

