Amendă pentru români, după Sfântul Ioan. Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar

De: David Ioan 07/01/2026 | 23:30
Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul marchează în mod tradițional finalul perioadei de iarnă, moment în care gospodăriile din întreaga țară încep să despodobească bradul de Crăciun.

Odată cu acest proces, autoritățile atrag atenția asupra modului corect de eliminare a pomilor, pentru a preveni depozitarea necorespunzătoare și pentru a evita amenzile prevăzute de legislația locală.

Amendă pentru români, după Sfântul Ioan

În mai multe orașe, inclusiv la Iași, au fost amenajate puncte speciale de colectare, unde brazii sunt preluați și transformați ulterior în materie primă pentru industrii precum cea a mobilei sau a hârtiei.

În Iași, cantitățile de brazi colectate în această perioadă sunt considerabile, operatorii de salubritate ridicând zilnic zeci sau chiar sute de pomi de la punctele gospodărești. Pentru a preveni situațiile în care brazii sunt abandonați pe spațiile publice, primăriile din întreaga țară derulează campanii gratuite de preluare, astfel încât cetățenii să poată scăpa de pomii uscați într-un mod organizat și ecologic.

Greşeala care îi poate amenda grav pe români

În București, fiecare sector are propriul program de colectare. În majoritatea zonelor, locuitorii pot lăsa brazii lângă pubelele stradale, de unde sunt ridicați zilnic de operatorii de salubritate. Există însă și excepții: în Sectorul 6, cetățenii trebuie să transporte personal brazii la centrele de colectare desemnate.

La Iași, deșeurile vegetale, inclusiv brazii, sunt ridicate din apropierea platformelor de gunoi, fiind ulterior transportate la punctele de colectare. După ce sunt adunați din oraș, brazii sunt duși la centre speciale, unde sunt tocați și pregătiți pentru reciclare.

Directorul Salubris, Cătălin Neculau, explică destinația finală a acestora:

„Vor deveni materie primă pentru industria celulozei şi hârtiei şi a mobilei. Rugăm frumos ca aceşti brazi să nu-i ardă, să nu-i arunce şi să-i depună corespunzător lângă punctele gospodăreşti.”

Greșeala care le scoate 5.000 de lei din buzunar

O altă soluție pusă la dispoziția populației este predarea brazilor în punctele de colectare organizate de marii retaileri, unde, în cadrul unor campanii, se oferă vouchere în schimbul pomilor aduși.

Astfel, cetățenii sunt încurajați să adopte un comportament responsabil și să contribuie la reciclarea materialelor vegetale. Pe lângă aspectele logistice, reprezentanții Bisericii reamintesc și semnificația simbolică a despodobirii bradului. Potrivit acestora, gestul are o încărcătură spirituală importantă.

Preotul Lucian Apopei subliniază:

„Despodobirea aceasta a bradului ne duce pe noi cu gândul la faptul că nu trebuie să ne punem nădejdea în lucrurile materiale ale lumii acesteia, ci să fim ancoreaţi cât mai mult în cele duhovniceşti. Sărbătoarea Crăciunului să dăinuiască în continuare în sufletul nostru.”

Depozitarea necorespunzătoare a brazilor, fie în tomberoane, fie pe spațiile verzi sau pe trotuare, este sancționată contravențional. La Iași, amenzile pentru persoanele fizice ajung la 500 de lei, iar pentru persoanele juridice la 2.500 de lei. În Capitală, sancțiunile sunt mai ridicate, fiind cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

