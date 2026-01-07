Concedieri masive în Româna, în 2026. Cine riscă să rămână fără locul de muncă

Nu se întrevede un an ușor pentru piața muncii în 2026. Companiile din România continuă procesele de restructurare începute anul trecut, iar specialiștii în resurse umane avertizează că anumite domenii vor fi afectate mai puternic decât altele.

Tendințele economice, presiunea pe costuri și accelerarea automatizării împing angajatorii să reducă personalul și să regândească modul în care își organizează activitatea.

Concedieri masive în Româna, în 2026

Anul 2025 a adus aproape 12.000 de concedieri la nivel național, de două ori mai multe decât în 2024, iar experții spun că valul nu s-a încheiat. În 2026, cele mai expuse sectoare rămân IT-ul, call-centerele și industria auto, toate confruntându-se cu schimbări rapide și cu o nevoie tot mai mare de eficientizare.

Companiile investesc masiv în tehnologii care reduc costurile, iar acest lucru se vede direct în numărul tot mai mic de posturi disponibile.

În IT, presiunea este resimțită în special de angajații aflați la început de drum. Numărul angajărilor în acest sector a scăzut cu aproape 20% anul trecut, o diminuare dublă față de media pieței.

Automatizarea și soluțiile bazate pe inteligență artificială înlocuiesc treptat sarcinile repetitive, ceea ce afectează în primul rând pozițiile de juniori.

„Vom vedea o eficientizare în direcția automatizărilor, vom vedea angajatori care și mai mult vor investi în AI să își eficientizeze businessurile. Probabil cei mai afectați vor fi cei la început de cariera, juniorii, pentru că sunt primele roluri, joburi care pot fi ușor făcute cu ajutorul AI”, a declarat Raluca Dumitra, şef marketing, platforma de recrutări.

Cine riscă să rămână fără locul de muncă

Un alt domeniu care intră în zona de risc în 2026 este cel al serviciilor administrative corporatiste, cunoscute drept Shared Services. Tot mai multe companii analizează relocarea activităților în țări cu costuri mai mici sau combinarea muncii din Asia cu procese automatizate.

Nici retailul nu mai oferă stabilitatea de altădată, iar industria auto europeană trece printr-o perioadă dificilă, cu efecte directe și asupra fabricilor din România, unde restructurările vor continua.

Pe lângă disponibilizări, specialiștii atrag atenția asupra unui alt fenomen: suprasolicitarea angajaților rămași în organizații.

„Se știe deja în piață că sunt companii care au și anunțat un număr de restructurări. Şi vor fi foarte mulți oameni care vor face munca a 2 sau 3 colegi”, a declarat Aida Chivu, specialist HR.

CITEŞTE ŞI: Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean

Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical