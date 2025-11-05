Acasă » Știri » S-a decis! Câți bugetari vor fi dați afară, de fapt. Anunțul venit de la Guvern

De: Andreea Stăncescu 05/11/2025 | 11:04
Câți bugetari își vor pierde locurile de muncă

După lungi negocieri, liderii Coaliției de guvernare au decis să implementeze reforma administrației publice, stabilind câte posturi vor fi desființate atât la nivel local, cât și la nivel central. Decizia Guvernului implică reducerea efectivului de bugetari, ceea ce înseamnă că mulți angajați din sectorul public își vor pierde locurile de muncă.

În cadrul ședinței din 4 noiembrie, Executivul a aprobat desființarea a aproximativ 10% din posturile din administrația publică, ca parte a unui plan de reducere a cheltuielilor cu personalul. Reducerile vor fi realizate prin concedieri și, în unele cazuri, prin diminuarea salariilor.

La nivelul primăriilor și consiliilor județene, aproximativ 13.000 de locuri de muncă urmează să fie eliminate, în timp ce instituțiile centrale vor avea flexibilitate în alegerea între reducerea personalului sau a cheltuielilor. Totuși, armata, Ministerul de Interne și sistemul de Sănătate vor fi exceptate de la aceste măsuri.

Pe de altă parte, Guvernul a discutat și despre scăderea numărului de parlamentari, estimându-se o reducere de circa 10% față de efectivul actual. Astfel, de la 465 de membri, numărul ar putea ajunge la 419, incluzând și reprezentanții minorităților.

Sursa foto: Shutterstock

Prin această reformă se dorește reducerea costurilor administrației publice și reorganizarea structurii statului, însă va avea un impact semnificativ asupra angajaților din sectorul public.

„(…) Armata, Ministerul de Interne şi angajaţii din Sănătate vor scăpa de măsurile de austeritate. Coaliţia de guvernare a stabilit o regulă nouă şi pentru bugetarii care cumulează în prezent pensia cu salariul. În acest caz, cei vizaţi vor putea păstra doar 15% din pensie, pe lângă salariul pe care îl încasează integral de la stat. În prezent, aproximativ 10.000 de angajaţi primesc pensie şi salariu de la stat în fiecare lună. Tot azi, partidele din coaliţie au decis că vor reduce cu 10% numărul total al parlamentarilor. Practic, asta înseamnă că 47 de posturi vor fi desfiinţate după alegerile parlamentare din 2028”, a fost decizia luată de Guverm.

CITEȘTE ȘI: Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul minim pe economie

A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”

