Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul minim pe economie

De: Mirela Loșniță 30/10/2025 | 12:25
Vești bune pentru angajații din România care primesc tichete de masă. De la 1 ianuarie 2026, valoarea acestora va crește la 50 de lei. Anunțul a fost făcut de Florin Jianu, reprezentant al IMM-urilor, la finalul discuţiilor de la Guvern cu prim-ministrul Ilie Bolojan. 

Această informaţie a fost confirmată şi de Petre Florin Manole, ministrul Muncii. În acest moment, un tichet are valoarea de 40,18 lei. Aproximativ trei milioane de angajați vor beneficia de majorare începând cu prima zi a anului 2026. Acest anunț a fost făcut în urma discuțiilor din cadrul Consiliului Tripartit, convocat de premierul Ilie Bolojan, care a abordat, printre altele, și tema salariului minim pe economie.

Crește valoarea tichetului de masă

Valoarea tichetului de masă a avut o creștere semnificativă în ultimii 10 ani, de la 9,41 lei în anul 2015 până la 40,18 lei în anul 2025, reprezentând o majorare de peste 300%. În ceea ce privește salariul minim pe economie, Florin Jianu a declarat că mediul IMM-urilor se opune, în prezent, unei eventuale majorări. În acest moment, salariul minim brut este de 4.050 lei, echivalentul a aproximativ 2.574 lei net, iar aproximativ 1,7 milioane de români îl încasează, majoritatea fiind în sectorul privat.

„Noi trebuie să ne uităm la contextul și la realitatea economică. În momentul în care opt din zece IMM-uri sunt afectate de aceste măsuri, acciza la combustibil, TVA mărit, liberalizarea pieței de energie, trebuie să ținem seama de contextul economic, și s-ar putea să facem mai mult rău economiei printr-o majorare artificială a încasărilor la buget, de fapt creând mai mult şomaj, scăzând competitivitatea firmelor, dând afară oameni. IMM-urile și IMM România întotdeauna a venit și a făcut propuneri atunci când economia a funcţionat. Efectiv în acest moment nu e posibil. Economia nu o permite”, a declarat Florin Jianu.

Mai mult decât atât, sindicatele solicită majorarea salariului minim pe economie și au avertizat că vor susține proteste în cazul în care acest lucru nu se va realiza, susținând că România riscă o procedură de infringement dacă nu respectă recomandările Comisia Europeană.

