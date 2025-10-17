Cartea de muncă poate fi verificată online. Cum procedezi pas cu pas

În general, orice salariat din România își poate verifica istoricul profesional direct online, simplu și ușor, folosind doar CNP-ul, prin intermediul platformei Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Acest proces oferă acces rapid la informațiile oficiale privind vechimea în muncă, fără a mai fi nevoie de a căuta prin dosare sau cărți de muncă vechi.

Consultarea cărții de muncă pe baza CNP-ului a devenit un proces esențial pentru orice angajat din România care dorește să-și verifice parcursul profesional. Prin acest mod, orice persoană se va asigura că toate informațiile legate de vechimea în muncă sunt corect înregistrate.

Cartea de muncă poate fi verificată online

Orice persoană care lucrează în România își poate crea un cont pe platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Din moment ce contul este activat, istoricul muncii poate fi verificat rapid și este prezentat sub formă lunară sau anuală, pentru a se vedea clar perioada de muncă acumulată.

În primul rând, trebuie să te înregistrezi pe platforma CNPP. Pentru a finaliza înregistrarea, este important să completezi un formular disponibil online, apoi să-l tipărești și să-l depui la casa de pensii din zona ta, împreună cu actul tău de identitate, atât originalul, cât și copia acestuia.

După ce finalizezi procesul de înregistrare pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), vei primi un e-mail care își va permite să setezi o parolă a contului. Odată setată parola, contul tău va deveni activ și poate fi accesat imediat. Pentru a intra în cont, trebuie să accesezi site-ul www.cnpp.ro și să apeși butonul “Autentificare” din colțul dreapta-sus al paginii și introdu adresa de e-mail și aprola aleasă de tine, apoi trebuie să confirmi din nou autentificarea.

După logare, în partea stângă a ecranului va apărea un meniu. Selectează opțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii” pentru a accesa istoricul tău profesional. Aici se pot vizualiza stagiile de cotizare lunare înregistrate la CNPP începând cu aprilie 2001, fie stagiile anuale.

Pentru a obține documentul dorit, trebuie să alegi tipul de raport și să apeși „Generează raport actualizat”. Principala diferență între cele două tipuri de raport este nivelul de detaliu oferit: primul document prezintă vechimea lună cu lună, iar cel de-al doilea document oferă doar sinteza anuală, fără detalii lunare. Pentru informații privind perioadele anterioare lui aprilie 2001, trebuie să selectezi „Informații din carnetul de muncă” și să generezi raportul actualizat.

Ai primit o decizie greșită de la Casa de Pensii? Ce trebuie să faci urgent