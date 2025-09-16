Ai primit o decizie greșită de la Casa de Pensii? Ce trebuie să faci urgent

Există tot mai mulți pensionari care află că stagiul lor de cotizare la Casa de Pensii nu a fost calculat corect sau decizia de recalculare primită este greșită. În cazul celor care au primit o decizie de pensionare greșită, aceștia trebuie să urmeze câțiva pași importanți. Iată despre ce este vorba.

În contextul în care mulți pensionari și-au depus dosarul de pensionare și au primut un refuz din partea caselor de pensii, fie primesc decizii de pensionare greșite sau în care nu sunt luate în calcul grupele de muncă, acordul global sau vechimea în muncă, avocatul Adrian Cuculis a clarificat ce trebuie să facă seniorii după primirea deciziei de pensionare – atunci când este greșită- și cum pot să facă o contestație la această decizie.

Cum poți contesta decizia de pensionare de la Casa de Pensii

Avocatul susține că nu mai există procedura de contestație la Casa de Pensii, singura cale fiind în instanța de judecată – în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei. Demersul presupune depunerea unei cereri de chemare în judecată, care se adresează tribunalului competent, cel în a cărui rază teritorială își are domiciliul reclamantul.

Contestația se face prin depunerea documentelor care susțin recalcularea pensiei sau a deciziei greșite și emiterea unei noi decizii. Pensionarii trebuie să se asigure că au depus la dosar toate documentele care susțin solicitarea de recalculare și emitere a unei noi decizii, cum ar fi adeverințele de vechime sau alte acte relevante.

”Ai primit o decizie de pensionare si observi ca drepturile ti-au fost calculate gresit sau poate pur si simplu pensia stabilita este derizorie raportat la anii de munca? Ai dreptul sa contesti decizia de pensionare si sa iti ceri drepturile. De asemenea adeverintele ce nu ti-au fost luate in seama la calculul pensiei pot fi confirmate de catre instanta de judecata si adaugate ca perioada de cotizare. Nu mai există procedură de contestație la Casa de Pensii. Singura cale este instanța de judecată. Aveți 45 de zile să acționați, astfel rămâneți blocați cu o decizie greșită. Toate abuzurile privind grupele de muncă sau nevalorificarea adeverințelor pot fi contestate, dar exclusiv în instanță. Nu așteptați și nu sperați că lucrurile se vor rezolva de la sine ”, a spus avocatul Adrian Cuculis.

Calculul complet. Cât costă un an de vechime în 2025 dacă vrei să ieși mai repede la pensie

Anunțul momentului pentru pensionari! Românii care vor primi bani în plus, în luna septembrie