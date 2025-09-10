Calculul complet. Cât costă un an de vechime în 2025 dacă vrei să ieși mai repede la pensie

Din ce în ce mai mulți români care nu au suficienți ani de muncă în acte apelează la o metodă legală, dar destul de scumpă: cumpărarea vechimii. În România, ca să ai dreptul la pensie, o persoană trebuie să fi muncit legal, minim 15 ani. Dacă nu există acești ani pe cartea de muncă, iar persoana respectivă a muncit „la negru” sau în străinătate, nu primește pensie de la stat. Soluția este un contract de asigurare cu statul, prin care pot fi cumpărați acei ani lipsă.

Statul le permite celor care au lucrat cu acte în regulă să plătească retroactiv contribuții pentru maximum șase ani. Suma pentru un singur an, nu este deloc una mică. Pentru un singur an, un român trebuie să scoată din buzunar peste 12.000 de lei.

Cum se calculează prețul unui an de vechime

Formula de calcul este simplă:

În 2025, salariul minim pe economie a ajuns la 4050 pe lună. Contribuția de asigurări sociale reprezinta 25% din această sumă. Statul ia ca bază salariul minim brut pe economie.

4050 LEI x 25%=1,012,50 lei/lună.

Pentru un an întreg 1,012,50 x 12 luni=12150/an.

Acesta reprezintă, însă, costul minim. Dacă se dorește o pensie mai mare, soluția este ca persoanele care aleg să își cumpere vechimea, poate să plătească peste 25% dintr-un venit mai mare. Pentru mulți, cel mai important lucru este să bifeze anii care le lipsesc.

Oricine poate cumpăra vechimea făcând contract cu Casa de Pensii, însă există câteva condiții:

nu ești deja pensionar

nu ai fost angajat în perioada pentru care vrei sa plătești

nu ai avut obligația să contribui, nu ai avut firma sau PFA

Pentru a cumpăra vechimea trebuie să parcurgi doar câțiva pași simpli. În primul rând trebuie să te prezinți la Casa Județeană de Pensii (sau la cea din București, dacă locuiești în Capitală). Acolo, trebuie să soliciți contractul, alegi perioada pe care vrei să o cumperi, între 1 lună și maximum 6 ani , apoi stabilești modalitatea de plată, fie integral, fie în rate, până când îndeplinești condițiile de pensionare. Contractul poate fi semnat și de un reprezentant legal, cum ar fi un copil sau un avocat, cu condiția să existe o procură specială.

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”