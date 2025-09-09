Acasă » Știri » Anunțul momentului pentru pensionari! Românii care vor primi bani în plus, în luna septembrie

09/09/2025
Vești bune pentru o anumită categorie de pensionari. Românii, mai ales cei cu venituri mici, vor primi, din nou, vouchere pentru alimente, din această lună. Spre deosebire de anul trecut, valoarea sprijinului financiar este mai mică. 

Statul român continuă politica de sprijin pentru românii cu venituri mici și oferă pensionarilor un ajutor decontat de realitățile economice actuale. În toamna aceasta, cardurile de alimente vor fi alimentate în două tranșe a câte 125 de lei în luna septembrie și următoarea tranșă va intra pe card în luna decembrie.

Cine sunt pensionarii care primesc bani în plus, în luna septembrie

Reprezentanții din Guvern au anunțat că acest sprijin financiar este oferit pentru 2,4 milioane de români cu venituri mici, în special pensionarii care trăiesc cu mai puțin de 2.200 de lei pe lună. Inflația a afectat destul de mult puterea de cumpărare, iar indexarea pensiilor de la începutul acestui an, nu a fost realizată conform prevederilor legale.

Ilie Bolojan a făcut un anunț surprinzător care a stârnit numeroase reacții din partea românilor. Premierul României a declarat că vârsta de pensionare ar trebui majorată, spunând ca ar fi necesar, ca ponderea populației active, cu vârste între 50 și 65 de ani, să crească în economia reală.

Pensionarii din România primesc vouchere de alimente, în septembrie. Cine se încadrează și care este cuantumul sumei
Ilie Bolojan a mai spus că o eventuală creștere a vârstei de pensionare ar trebui aplicată pentru toate categoriile de români, inclusiv pentru cei care beneficiază de pensii speciale.

„Din punctul meu de vedere, suntem în situația în care avem nevoie de mai mulți oameni, în piața muncii, în piața reală a muncii. Și pentru asta, că ne place, că nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, în așa fel încât, în intervalul 50-65 de ani, populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască. Gândiți-vă că generațiile noastre care sunt 400.000-500.000 de oameni într-un an de zile, vor ieși la pensie peste 10 ani, iar în spate vin generații de 200.000, și, practic, dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, înclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste zece ani. Și trebuie să spunem asta, nu putem amâna viitorul generațiilor care vin după noi, mutându-le niște împrumuturi în viitor sau neluând niște măsuri care să reașeze lucrurile într-o structură normală”, a spus Ilie Bolojan la TVR.

Citește și: Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”

