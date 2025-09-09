Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”

Vești proaste pentru români: Guvernul pregătește o nouă lovitură la capitolul pensii. Premierul Ilie Bolojan a anunțat oficial că urmează să fie majorată vârsta de pensionare, inclusiv pentru cei care beneficiază de pensii speciale. Măsura vine în contextul unui sistem de pensii tot mai greu de susținut și a unui deficit uriaș de forță de muncă.

Șeful Executivului a explicat că România nu-și mai permite să mențină actualele condiții de ieșire la pensie și că urmează modificări serioase în al treilea pachet fiscal-bugetar pe care Guvernul îl pregătește.

Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul

Premierul a subliniat că populația activă dintre 50 și 65 de ani trebuie să rămână mai mult timp în câmpul muncii, pentru că altfel nu există cine să o înlocuiască.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50-65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască. Generațiile noastre vor ieși la pensie”, a spus acesta la TVR1.

Măsura nu va ocoli nici beneficiarii de pensii speciale.

„Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv la pensiile speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii peste cinci ani, peste 10 ani. Și trebuie să spunem asta… Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a avertizat Bolojan.

În plus, premierul a explicat că presiunea pe sistem va deveni uriașă în următorii ani, asta pentru că vor ieși la pensie generații de 400.000-500.000 de oameni, iar concomitent, numărul celor care vor fi în câmpul muncii va fi 200.000.

