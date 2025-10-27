A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”

Ilie Bolojan a oferit clarificări legate de vila în care locuiește, după ce în presă au apărut acuzații conform cărora ar fi stat timp de patru luni fără drept în locuința folosită anterior de fostul președinte Traian Băsescu. Cum se apară prim-ministrul României? Aflați mai multe detalii în rândurile următoare!

După ce au apărut mai multe informații că Ilie Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu, acesta a spus adevărul despre întreaga situație. Prim-ministrul a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi beneficiat de tratamente privilegiate, afirmând că locuința de protocol a fost luată ca o măsură administrativă necesară pentru exercitarea atribuțiilor sale în condiții de siguranță. Premierul a insistat asupra faptului că programul său zilnic este dedicat în totalitate activității guvernamentale, iar reședința este doar un spațiu temporar de odihnă pe care l-a primit de la autorități, fără să facă vreun demers în acest fel.

Ilie Bolojan, despre fosta vilă a lui Traian Băsescu

Șeful Guvernului a declarat că, în momentul în care s-a mutat, nu știa că acea locuință aparținuse fostului președinte. Ulterior, a aflat că Traian Băsescu locuise acolo înainte de a se muta într-o altă reședință pusă la dispoziție de stat.

„Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care e situația. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o oferă statul. Nu ca să huzurești acolo. Eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea. De dimineață, până seara, și colegii sunt martori, eu sunt în Guvern. Asta este viața mea. Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter și geamul era în spațiul public și au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo. Între timp, am aflat că în acea casă locuise președintele Băsescu care își recâștigase drepturile de președinte”, a explicat premierul la Digi24.

De asemenea, Ilie Bolojan a menționat că a cerut ca fostul președinte al României, Traian Băsescu, să fie întrebat dacă dorește să se întoarcă în respectiva locuință.

„Dânsul a optat pentru o altă locație. Am rămas acolo și, practic, acum s-a închis acest lucru. Subliniez, premierul României are dreptul la o locuință. Nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, nu am intrat pe geam în această casă. A fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a mai spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”