Acasă » Știri » A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”

A stat sau nu ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu? Ilie Bolojan rupe tăcerea: „Când ești pe această funcție, ai dreptul…”

De: Andreea Stăncescu 27/10/2025 | 10:48
Ilie Bolojan, premierul României/ sursă foto: Profimedia

Ilie Bolojan a oferit clarificări legate de vila în care locuiește, după ce în presă au apărut acuzații conform cărora ar fi stat timp de patru luni fără drept în locuința folosită anterior de fostul președinte Traian Băsescu. Cum se apară prim-ministrul României? Aflați mai multe detalii în rândurile următoare!

După ce au apărut mai multe informații că Ilie Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu, acesta a spus adevărul despre întreaga situație. Prim-ministrul a respins acuzațiile potrivit cărora ar fi beneficiat de tratamente privilegiate, afirmând că locuința de protocol a fost luată ca o măsură administrativă necesară pentru exercitarea atribuțiilor sale în condiții de siguranță. Premierul a insistat asupra faptului că programul său zilnic este dedicat în totalitate activității guvernamentale, iar reședința este doar un spațiu temporar de odihnă pe care l-a primit de la autorități, fără să facă vreun demers în acest fel.

Ilie Bolojan, despre fosta vilă a lui Traian Băsescu

Șeful Guvernului a declarat că, în momentul în care s-a mutat, nu știa că acea locuință aparținuse fostului președinte. Ulterior, a aflat că Traian Băsescu locuise acolo înainte de a se muta într-o altă reședință pusă la dispoziție de stat.

„Nu am stat ilegal. Trebuie să explicăm oamenilor care e situația. Când ești pe această funcție, ai dreptul la o locuință pe care ți-o oferă statul. Nu ca să huzurești acolo. Eu doar dorm. Dacă e o simplă garsonieră, dorm în ea. De dimineață, până seara, și colegii sunt martori, eu sunt în Guvern. Asta este viața mea. Dar mi s-a spus că, din considerente de securitate, stăteam într-o locație la parter și geamul era în spațiul public și au spus că trebuie să mă mute într-o casă care este disponibilă. Am fost mutat acolo. Între timp, am aflat că în acea casă locuise președintele Băsescu care își recâștigase drepturile de președinte”, a explicat premierul la Digi24.

Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru bunătatea lor. Protecție specială pentru acești nativi, până la finalul anului
Cele 3 zodii care atrag norocul și vor fi răsplătite de Univers pentru...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Ilie Bolojan / Sursa foto: Facebook

De asemenea, Ilie Bolojan a menționat că a cerut ca fostul președinte al României, Traian Băsescu, să fie întrebat dacă dorește să se întoarcă în respectiva locuință.

„Dânsul a optat pentru o altă locație. Am rămas acolo și, practic, acum s-a închis acest lucru. Subliniez, premierul României are dreptul la o locuință. Nu am cheltuit niciun ban care nu era cheltuit, nu am intrat pe geam în această casă. A fost o chestiune publică, a fost totul în bună regulă”, a mai spus Ilie Bolojan.

CITEȘTE ȘI: Președintele României, alături de familie la sfințirea Catedralei. Prima Doamnă, apariție sobră la evenimentul istoric. Ce ținută a ales Maia Sandu

Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”

Tags:
Iți recomandăm
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”
Știri
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a…
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Știri
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de...
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea...
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul său. Tânărul murise într-un accident rutier
Adevarul
Un pompier chemat la o intervenție a descoperit că victima era chiar fiul...
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă...
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Click.ro
Ce nu s-a văzut la sfințirea Catedralei! Becali a pupat mătăniile, Băsescu a pupat blondele
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă a lui Salvador Dalí și a fost vândut cu peste 50.000 de euro
Digi 24
Un tablou, cumpărat dintr-un târg cu 170 de euro, s-a dovedit a fi o operă...
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt pe lista neagră
Digi24
„Escadrila morții” israeliană lichidează în secret ucigași și răpitori ai Hamas. 1.500 de nume sunt...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Gandul.ro
Câți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul ...
Bianca și Cornel Păsat locuiesc din nou împreună! Ce reguli stricte au cei doi acum: „Pericolul nu a trecut”
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru ...
Câte zile cu ploi vom avea în noiembrie 2025. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru București și România
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit ...
Nu e un banc! Câte sute de lei costă o icoană aurită de la Catedrala Națională. Cine le-a primit gratis?
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
BANCUL DE LUNI | „Cine a stricat televizorul?”
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață
Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun. Cum au reacționat ...
Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun. Cum au reacționat locuitorii când au aflat
Vezi toate știrile
×