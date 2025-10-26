Acasă » Știri » Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”

Ilie Bolojan, anunțul momentului: "TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!"

De: Denisa Agheorghiesei 26/10/2025 | 23:49
Ilie Bolojan, anunțul momentului: ”TVA nu va crește în 2026. Eu sunt un om corect!”
Ilie Bolojan, sursă foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a liniștit românii, spunând clar că TVA nu va crește în 2026, confirmând astfel o veste de mare interes. Într-o declarație fermă la Digi24, Bolojan a detaliat strategia Guvernului privind deficitul bugetar și măsurile de reducere a cheltuielilor, dar a subliniat că, deși taxele nu vor crește, există o nevoie urgentă de reforme.

Într-o intervenție directă, Ilie Bolojan a făcut un anunț important pentru cetățenii României. În cadrul unei emisiuni la Digi24, premierul a asigurat populația că taxa pe valoare adăugată (TVA) nu va crește în anul 2026.

„Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta, și eu sunt un om corect față de români. Dar, pentru asta trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Cetățenii se așteptau la o majorare a taxelor pentru a acoperi deficitul bugetar din continuare. Cu toate acestea, Bolojan a fost ferm în poziția sa, explicând că, deși taxele nu vor fi majorate, este necesar să fie făcută o echilibrare atentă între veniturile statului și cheltuielile publice.

Reducerea cheltuielilor și Reforma Administrației Publice

Premierul a explicat că România se află într-o situație economică delicată, cu un deficit de 30 de miliarde de lei anual, care nu poate fi acoperit doar prin creșterea veniturilor sau doar prin reducerea cheltuielilor.

„Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu pot să rezolv doar din creșteri de venituri sau doar din scădere de cheltuieli. Trebuie lucrat combinat. Dacă am stabilit creșterile de venituri, trebuie să scădem cheltuielile și să ne eșalonăm investițiile, pentru că am supracontractat investițiile.” a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Unul dintre exemplele oferite de premier a fost situația Ministerului Transporturilor, care a semnat contracte pe PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) de 19,5 miliarde de euro, de aproape patru ori mai mult decât fondurile europene disponibile.

„Am avut 5,5 miliarde de euro bani europeni și am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde. Adică înmulțit aproape cu 4. Dacă nu facem aceste lucruri, dacă nu scazi cheltuielile și deficitul nu se menține într-o limită normală, dacă nu vrei să intri într-o zonă de incapacitate de plată, valabilă oriunde și pentru orice țară, atunci trebuie să-ți crești veniturile. Aici nu e loc de întors”. a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Potrivit acestuia, reducerea cheltuielilor fixe, cum ar fi dobânzile și datoriile, este o măsură de urgență, iar orice guvern, indiferent de cine va fi la putere, va fi nevoit să implementeze aceste reforme pentru a evita o criză economică profundă. Premierul a încheiat spunând că ar fi păcat ca toate progresele făcute până acum să fie în zadar, iar România să ajungă într-o situație economică dificilă din cauza lipsei de reforme.

„De aceea eu am insistat în permanență că reforma administrației publice locale, făcută în același timp cu reforma administrației centrale, că ne place sau nu, reducerea de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală, este o necesitate. Altfel, aceste dobânzi, aceste datorii, aceste cheltuieli fixe vin peste noi și, indiferent cine va fi în guvernare, o să ajungă din nou într-o situație incomodă. Și ar fi păcat pentru ceea ce am făcut până acum să nu ducem lucrurile până la capăt”, a conchis premierul.

