Acasă » Știri » Vești bune pentru români: întreținerea ar putea scădea. Proiectul a fost depus la Senat

Vești bune pentru români: întreținerea ar putea scădea. Proiectul a fost depus la Senat

De: Irina Vlad 14/10/2025 | 22:23
Vești bune pentru români: întreținerea ar putea scădea. Proiectul a fost depus la Senat
Ce schimbări apar în facturile românilor/ FOTO Shutterstock

Vești importante pentru românii care locuiesc la bloc! Senatorii PSD și AUR au înaintat un proiect de lege care – dacă va fi aprobat – ar putea să le reducă cetățenilor sumele de pe factura de întreținere. Iată despre ce este vorba!

Proiectul de lege a fost înaintat la Senat de către senatorii social democrați (PSD) și AUR (pe 9 octombrie 2025) și vine în completarea legii 227/2015 privind Codul fiscal. Noile reglementări prevăd eliminarea TVA-ului pentru apa de la robinet. Mai exact, pentru consumatorii casncii se va aplica o cotă de 0% în limita a 5 metri cubi/lună de persoană, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă la factura de întreținere.  În prezent, la factura la apă și canalizare se aplică un TVA de 11%.

Românii ar putea avea facturi mai mici la apă

Inițiatorii proiectului de lege au sublinat importanța reducerii cotei TVA, în special în rândul celor care locuiesc la bloc. Aceștia suportă costuri de până la 10-11 ori mai mari decât ar fi normal, diferențiat, în funcție de regiune. Membrii PSD au adus în discuție o altă situație delicată cu care locatarii de bloc de confruntă: atunci când sunt ploi torențiale și se inundă subsolurile și străzile, costurile suplimentare în urma acestui fenomen sunt suportate tot de cetățeni.

Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13 ore
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

“Pentru cosumatorii casnici, se va aplica o cotă de 0% asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în limita a 5 m3/lună/persoană”, se arată în textul proiectului de lege.

Dacă TVA-ul de 11% va fi eliminat de la factura de apă curentă, suma de pe factura finală de întreținere ar fi redusă cu 11%.

Cât costă 1 metru cub de apă în România

Spre exemplu, tariful mediu pe țară pentru apa primită de consumatorii casnici este de 14,50 lei pe metrul cub fără TVA și de 16 lei cu TVA inclus. Astfel, la un consum de 5 m3 la prețul mediu, costul ar fi de aproape 80 lei, însă prin eliminarea TVA-ului de 11% prețul final al facturii ar fi de 72 de lei.

“Serviciul vital de apă potabilă nu trebuie să fie transformat într-o susă de profit excesiv, iar pierderile din reţea şi lipsa de investiţii nu trebuie să fie imputate tot populaţiei. Reţelele de apă sunt în mare parte vechi, cu pierderi uriaşe, iar aceste costuri sunt suportate de cetăţeni. Dacă investiţiile majore în reţelele de apă sunt realizate de primării şi consilii judeţene, atunci cetăţeanul nu trebuie să plătească pierderile din reţea.

Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu. Având în vedere suportabilitatea limitată a consumatorilor, precum şi faptul că în perioada următoare sunt necesare noi şi noi investiţii care să aducă România în rândul ţărilor care să poată asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure, este imperios necesară eliminarea cotei de TVA pentru consumatorii casnici, în limita a 5 m3/lună/persoană”, se mai arată în document.

Facturile se scumpesc din noiembrie 2025 din nou, „indiferent de cât consumă” românii

Cât curent consumă o pătură electrică dacă o pornești 6 ore pe zi, timp de 4 luni

Tags:
Iți recomandăm
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”
Știri
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din...
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13 ore
Gandul.ro
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am...
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor lucra ture mai lungi
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii...
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore:...
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Parteneri
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini incendiare! “Secretul” ei alimentar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
Digi 24
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi...
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă...
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă...
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0...
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români...
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De ce nu vrea sub nicio formă să se afișeze în public alături de vedetă!
Romania TV
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din noiembrie. Bujduveanu: În alte municipii există aceste regulamente
Capital.ro
Se introduc intervale orare pentru circulația anumitor mașini. Măsura ar putea intra în vigoare din...
Ilie Bolojan face parte din „Rețeaua Soroș”. Afirmație surprinzătoare a unui reputat ziarist clujean
evz.ro
Ilie Bolojan face parte din „Rețeaua Soroș”. Afirmație surprinzătoare a unui reputat ziarist clujean
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
Gandul.ro
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă...
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
radioimpuls.ro
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești...
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase...
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ...
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Doliu în lumea muzicii internaționale! Legenda R&B D’Angelo a murit la 51 de ani, răpus de ...
Doliu în lumea muzicii internaționale! Legenda R&B D’Angelo a murit la 51 de ani, răpus de o boală nemiloasă
Lele și Nikolas și-au încercat-o iar cu Jador, dar și-au luat țeapă! Soțul Andrei Voloș, luat ...
Lele și Nikolas și-au încercat-o iar cu Jador, dar și-au luat țeapă! Soțul Andrei Voloș, luat la țintă: ”Să vezi ce microfon îți dăm noi”
Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat din restaurant: „Nu vreau să fiu oripilată”
Bianca Drăgușanu, siderată de comportamentului unui bărbat din restaurant: „Nu vreau să fiu oripilată”
Un turist din America a nimerit la pelerinajul de Sf. Parascheva și a reacționat instant: „Să vezi ...
Un turist din America a nimerit la pelerinajul de Sf. Parascheva și a reacționat instant: „Să vezi toată ţara adunându-se…”
Vezi toate știrile
×