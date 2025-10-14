Vești bune pentru români: întreținerea ar putea scădea. Proiectul a fost depus la Senat

Vești importante pentru românii care locuiesc la bloc! Senatorii PSD și AUR au înaintat un proiect de lege care – dacă va fi aprobat – ar putea să le reducă cetățenilor sumele de pe factura de întreținere. Iată despre ce este vorba!

Proiectul de lege a fost înaintat la Senat de către senatorii social democrați (PSD) și AUR (pe 9 octombrie 2025) și vine în completarea legii 227/2015 privind Codul fiscal. Noile reglementări prevăd eliminarea TVA-ului pentru apa de la robinet. Mai exact, pentru consumatorii casncii se va aplica o cotă de 0% în limita a 5 metri cubi/lună de persoană, ceea ce înseamnă o reducere semnificativă la factura de întreținere. În prezent, la factura la apă și canalizare se aplică un TVA de 11%.

Românii ar putea avea facturi mai mici la apă

Inițiatorii proiectului de lege au sublinat importanța reducerii cotei TVA, în special în rândul celor care locuiesc la bloc. Aceștia suportă costuri de până la 10-11 ori mai mari decât ar fi normal, diferențiat, în funcție de regiune. Membrii PSD au adus în discuție o altă situație delicată cu care locatarii de bloc de confruntă: atunci când sunt ploi torențiale și se inundă subsolurile și străzile, costurile suplimentare în urma acestui fenomen sunt suportate tot de cetățeni.

“Pentru cosumatorii casnici, se va aplica o cotă de 0% asupra bazei de impozitare pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în limita a 5 m3/lună/persoană”, se arată în textul proiectului de lege.

Dacă TVA-ul de 11% va fi eliminat de la factura de apă curentă, suma de pe factura finală de întreținere ar fi redusă cu 11%.

Cât costă 1 metru cub de apă în România

Spre exemplu, tariful mediu pe țară pentru apa primită de consumatorii casnici este de 14,50 lei pe metrul cub fără TVA și de 16 lei cu TVA inclus. Astfel, la un consum de 5 m3 la prețul mediu, costul ar fi de aproape 80 lei, însă prin eliminarea TVA-ului de 11% prețul final al facturii ar fi de 72 de lei.

“Serviciul vital de apă potabilă nu trebuie să fie transformat într-o susă de profit excesiv, iar pierderile din reţea şi lipsa de investiţii nu trebuie să fie imputate tot populaţiei. Reţelele de apă sunt în mare parte vechi, cu pierderi uriaşe, iar aceste costuri sunt suportate de cetăţeni. Dacă investiţiile majore în reţelele de apă sunt realizate de primării şi consilii judeţene, atunci cetăţeanul nu trebuie să plătească pierderile din reţea. Consumatorul trebuie să plătească exclusiv ceea ce înregistrează contorul propriu. Având în vedere suportabilitatea limitată a consumatorilor, precum şi faptul că în perioada următoare sunt necesare noi şi noi investiţii care să aducă România în rândul ţărilor care să poată asigura servicii de apă tuturor locuitorilor din surse sigure, este imperios necesară eliminarea cotei de TVA pentru consumatorii casnici, în limita a 5 m3/lună/persoană”, se mai arată în document.

