Calcul complet | Ce pensie vei avea în 2030, 2035 și în 2040, dacă acum primești 3.000 lei / lună

Viitorul financiar este o preocupare tot mai mare pentru mulți români, mai ales în contextul schimbărilor economice și al discuțiilor despre sistemul public de pensii. Mulți oameni se întreabă cât va crește lunar, după toate schimbările anunțate. Există o metodă de calcul care se folosește pentru a vedea o estimare optimistă și pentru cei ce peimsc acum 3.000 de lei pe lună.

Mulți români se întreabă cât vor încasa la pensie peste 10, 15 sau 20 de ani. Deși este imposibil să știm exact cum vor evolua lucrurile, putem face o estimare realistă, folosind o formulă simplă care ține cont de creșterea medie a pensiilor și de inflație. Pentru exemplul de mai jos, am considerat un salariu actual de 3.000 lei și o creștere anuală medie a pensiei de aproximativ 5%, valoare care include indexările anuale și inflația. Este important de menționat că, dacă guvernul va aplica majorări mai mari sau mai mici, valorile reale pot diferi de estimări.

Formula de calcul folosită este una simplificată care s-a folosit.

Ce pensie vei obține peste câțiva ani?

Cu alte cuvinte, pensia estimată crește în fiecare an cu un anumit procent, iar această creștere se aplică în mod compus, adică fiecare an se adaugă peste valoarea deja mărită din anul anterior. Pe baza acestei formule, am calculat o estimare orientativă pentru anii 2030, 2035 și 2040:

Astfel, o persoană care ar avea astăzi o pensie de aproximativ 3.000 lei ar putea primi în jur de 3.800 lei peste 5 ani, aproape 4.900 lei peste 10 ani și circa 6.200 lei peste 15 ani, dacă ritmul actual de creștere se menține.

Chiar dacă aceste cifre pot părea optimiste, este bine să avem în vedere că puterea de cumpărare poate fi influențată de inflație și de evoluția economiei. O pensie mai mare nu înseamnă neapărat un nivel de trai mai bun, dacă prețurile cresc în același ritm sau chiar mai repede. De aceea, tot mai mulți români aleg să economisească suplimentar, prin contribuții la pensii private sau investiții personale, pentru a-și asigura un venit stabil și confortabil la vârsta pensionării.

