Crește salariul minim în România? Fostul ministru a făcut anunțul: „Vă asigur de acest lucru!”

Vești bune pentru români! Deși situația economică actuală la noi în țară nu este una tocmai bună, iar Guvernul condus de Ilie Bolojan a luat mai multe măsuri dure, salariul minim ar putea crește în curând. Un fost ministru a făcut anunțul. Află, în articol, toate detaliile!

În contextul în care România se află într-o situație dificilă din punct de vedere economic, Ilie Bolojan a impus mai multe schimbări drastice. De asemenea, guvernanții au propus și prezentat o serie de măsuri fiscale, menite să reducă deficitul bugetar și să reorganizeze administrația publică astfel încât cheltuielile statului să fie reduse drastic. Așadar, anunțul legat de creșterea salariului minim este unul surprinzător.

Crește salariul minim în România?

Marți, 14 octombrie 2025, fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, a făcut un anunț neașteptat. Acesta i-a asigurat pe români că salariul minim la noi în țară nu va fi înghețat, ci va crește anul următor.

Marius Budăi a explicat faptul că PSD, partidul din care face parte, a luptat pentru introducerea unei garanții în ceea ce privește salariul minim. Măsura vizează 830.000 de salariați cu venituri mici.

„Salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european. PSD s-a luptat atât în Parlamentul European, cât și în Guvern și în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanții pentru cei 830.000 de salariați care au cele mai mici venituri”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Deputatul PSD a mai ținut să precizeze și contribuția sa din poziția de ministru al Muncii în timpul unei Guvern care se opunea creșterii salariului minim european. Marius Budăi a dat asigurări că va exista o creștere, iar acum rămâne de stabilit doar suma care se va adăuga.

„Personal, în calitate de ministru al Muncii susținut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european. Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va crește!”, a mai transmis fostul ministru al Muncii.

Citește și: Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie să luăm aceste măsuri”