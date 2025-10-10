Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: „Trebuie să luăm aceste măsuri”

Ilie Bolojan, anunț important pentru români. Acesta a mărturisit că reforma administrativă reprezintă o necesitate urgentă și nu este doar o opțiune politică. Acesta a mai spus că reducerile de personal trebuie să fie efective, nu doar pe hârtie.

De asemenea, Ilie Bolojan a răspuns la o serie de întrebări legate și de oamenii care au plecat la nivel central și local de când este premier, despre dificultățile tehnice ale reformei, cât și despre riscul creșterii TVA.

Ilie Bolojan, anunț important pentru bugetari

„Nu mai putem să ne permitem o administrație supra-dimensionată în multe locuri, care stă cu mâna întinsă către guvern an de an, iar guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcționare”, a declarat Ilie Bolojan.

Mai mult decât atât, Ilie Bolojan a mărturisit că există două variante:

„Să mimăm reforma, adică să deranjăm cât mai puțin locurile în care avem personal supra-dimensionat. Această ipoteză nu o susțin. Am mai încercat să facem aceste lucruri anii trecuți, când am anunțat că vom face reforme, dar am desființat posturi vacante, adică efect aproape zero”.

De asemenea, Ilie Bolojan a fost întrebat dacă deține o situație transparentă despre câți oameni au plecat de la nivel central și local de când este premier:

„Din punct de vedere al reducerilor efective, nu s-a acționat pe acest domeniu în mod direct, decât pe anumite segmente, în anumite instituții, pentru că reducerea de personal nu este o operație care se face de pe o zi pe alta”.

Cu privire la dificultățile tehnice ale reformei, Ilie Bolojan a mărturisit că:

„Pentru fiecare instituție trebuie să stabilești noi structuri de personal, să organizezi proceduri de reducere de personal. Gândiți-vă că la Senat, unde s-a făcut o reducere, a durat aproximativ 3-4 luni de zile până ea a devenit efectiv operațională”.

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă există riscul creșterii TVA la 24%, dar a respins această variantă.

„Gândiți-vă că costul total al salariilor din sectorul public într-un an de zile este aproximativ 150 de miliarde de lei, deci exact cam 30 de miliarde de euro. Dacă menținem investițiile și toate celelalte cheltuieli normale, dacă nu luăm împrumuturi, asta reprezintă contravaloarea salariilor din sectorul public din România într-un an de zile. Toate salariile sunt integral plătite din împrumuturi”, a avertizat prim-ministrul. ”Dacă ne reducem în continuare cheltuielile, trebuie să facem asta în următoarele luni, din anul viitor lucrurile se va vedea că se îndreaptă. Asta înseamnă că va scădea inflaţia, înspre jumătatea anului viitor, destul de mult şi vom vedea o stabilizare a lucrurilor în aşa fel încât aceste măsuri să ne ducă într-o zonă de stabilitate. Deja dobânzile pe care le plăteşte România pentru creditele pe care le contractează au scăzut, sunt într-o tendinţă de scădere, asta se vede şi din informaţiile publice pe care le va asigura Ministerul de Finanţe în perioada următoare, se vede această tendinţă”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, potrivit B1 TV.

