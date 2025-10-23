Ilie Bolojan a stat ilegal în fosta vilă a lui Traian Băsescu! Detalii uluitoare au ieșit la iveală

În vara acestui an, Ilie Bolojan și-a mutat reședința în vila de protocol (destinată foștilor președinți) aflată strada Gogol nr.2, imobil în care a locuit Traian Băsescu, fostul președinte al României, înainte să piardă acest drept.

După ce în februarie 2024 Klaus Iohannis a fost demis din funcția de președinte al țării, Ilie Bolojan i-a luat locul ca interimar. Tot atunci, Administrația Prezidențială a decis ca fostul lider PNL să locuiască într-un spațiu din incinta Complexului ”Palat Cotroceni”, pentru a limita cheltuielile cu transportul și cazare.

Cât timp a stat Ilie Bolojan ilegal în fosta vila a lui Traian Băsescu

Ilie Bolojan a fost preșdintele interimar al României până la alegerile noului președinte, în luna mai 2025. După ce Nicușor Dan a devenit președintele României, la finalul lunii iunie, Bolojan a fost investit în funcția de prim-ministru.

Tot atunci, noul prim-ministru al țării s-a mutat în vila destinată exclusiv foștilor președinți – de pe strada Gogol nr.2 din sectorul 1 al Capitalei. Pentru că oficial nu avea acest drept, joi, 23 octombrie 2025, premierul a schimbat destinația imobilului printr-o hotărâre de guvern secretă, astfel încât să poată locui în continuare în vila de protocol, notează Gândul.ro. Nu este prima dată când Ilie Bolojan încearcă să intre în legalitate cu șederea sa în vila RA-APPS, însă abia în ședința de joi hotărârea de guvern a fost adoptată.

Nicușor Dan, anunț despre demisia lui Ilie bolojan

La începutul lunii septembrie, într-o conferință de presă, Ilie Bolojan a amenințat cu demisia dacă proiectul de lege referitor la condițiile de pensionare pentru judecători și procurori va fi respinsă de CCR.

În contextul în care Crutea Constituțională a României (CCR) a respins reforma pensiilor magistraților, șeful statului, Nicușor Dan, a adus în discuție posibila demisie a lui Ilie Bolojan. Șeful statului nu consideră că există motive pentru care premierul să renunțe la funcție.

„Nicidecum, am spus asta de mai multe ori. Dreptul e o știință respectabilă, numai că interpretările, tocmai pentru că textul de lege nu poate să prevadă toată posibilitatea de situații care apare în viața reală, textul de lege este interpretabil. Și atunci se întâmplă ca unii să interpreteze așa, unii să interpreteze invers, guvernul să fie interpretat că acest aviz, legea poate să fie dată fără aviz, unii judecători au spus că așa e, alții au spus că nu e așa, nu e o chestiune așa de importantă încât un guvern să-și dea demisia”, a spus Nicusor Dan.

