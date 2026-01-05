Acasă » Știri » Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”

Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul”

De: Irina Vlad 05/01/2026 | 12:10
Românii care vor rămâne fără locuri de muncă în 2026: „AI le va lua locul"

În anul 2026, mai multe categorii de angajați din România vor rămâne fără locuri de muncă. Firmele fac restructurări masive, concedieri și desființări de posturi. 

Încă din 2025, o mare parte din firmele și companiile din România au început să implementeze strategii dure, schimbări structurale, concedieri și restructurări masive. Experții susțin că anul ce a trecut a marcat unul dintre cele mai ample valuri de restructurări din ultimii 10 ani din țară. Industria auto și IT au fost cele mai afectate.

Val de concedieri masive în România

De asemenea, anul 2026 nu pare să vină cu vești bune, restructurările devenind noua normalitate în mai multe domenii. Inteligența artificială (AI) tinde să preia controlul, cei mai afectați fiind cei la început de carieră, pentru care munca lor poate fi înlocuită cu ușurință de AI. Vizate sunt joburile din call-center, unde cazurile simple vor fi preluate de AI, iar operatorii telefonici vor fi îndrumați către cazuri mai complexe.

Inteligența artificială va prelua întrebările standard despre parole, facturi sau comenzi, reducând astfel volumul de apeluri către angajați. Operatorii umani vor rămâne să se ocupe de cazurile tehnice sau complexe, tot ceea ce AI-ul nu va putea rezolva dintr-un simplu apel telefonic.

„Vom vedea o eficientizare în direcția automatizărilor, vom vedea angajatori care și mai mult vor investi în AI să își eficientizeze businessurile. Probabil cei mai afectați vor fi cei la început de cariera, juniorii, pentru că sunt primele roluri, joburi care pot fi ușor făcute cu ajutorul AI”, a declarat Raluca Dumitra, şef marketing, platforma de recrutări.

La nivel global, angajații din industria IT și automative au fost cei mai afectați de concedierile și restructurările masive din ultimele luni. Datele oficiale arată că în 11 luni, aproximativ 11.600 de angajați au rămas fără loc de muncă, iar aproape 130.000 de firme și-au suspendat activitatea sau s-au închis definitiv. În paralel, în domeniul construcțiilor, deficitul de angajați rămâne o problemă reală.

