Ilie Bolojan, despre cât sunt de afectați românii de măsurile impuse de Guvern: ”Nu va fi o perioadă bună”

Ilie Bolojan a făcut noi declarații despre măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Premierul României a vorbit despre cât de afectați sunt românii în urma pachetelor fiscale dure. Află, în articol, toate detaliile!

Ilie Bolojan a venit cu o serie de măsuri care au adus controverse în încercarea de a reduce cheltuielile publice și de a limita deficitul bugetar. Primele reforme au intrat deja în vigoare de la 1 iulie 2025, iar de la 1 august 2025 a fost adoptat și al doilea pachet fiscal. Recent, prim-ministrul a vorbit despre felul în care valul de austeritate îi va afecta pe români, ținând cont de creșterea semnificativă a prețurilor în mai multe sectoare.

Ce a spus Ilie Bolojan despre măsurile impuse de Guvern

Ilie Bolojan a recunoscut faptul că românii traversează o perioadă grea după adoptarea măsurilor fiscale ale Guvernului. Pe lângă creșterile de prețuri, premierul a susținut că, în a doua jumătate a lui 2025, inflația va fi mai mare. Totuși, prim-ministrul a precizat că s-ar putea observa și primele rezultate pozitive.

„Deci, această perioadă ce urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună. Trebuie să discutăm asta şi să le spunem exact asta oamenilor. Aici nu e vorba de a calcula cu cât vor fi românii mai săraci. Aceste pachete au nişte efecte pe care nu le putem nega. Un efect al creşterii TVA-ului va fi o creştere de preţuri, ceea ce indirect va alimenta uşor inflaţia, deci foarte probabil, faţă de estimările, să spunem, de la începutul anului, vom avea în a doua jumătate a acestui an o inflaţie uşor mai mare. Avem o realitate economică pe care nu putem nega, care este o realitate de tip european, am avut o încetinire a economiei europene şi faţă de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului de 2,5%, creşterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului”, a explicat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Subiectiv.

Ilie Bolojan a ținut să precizeze că măsurile impuse de Guvern au fost necesare pentru ca țara să nu intre în incapacitate de plată. Abia în a doua parte a anului viitor ar putea fi posibilă o stabilitate economică.

De asemenea, premierul României a transmis că noul pachet are ca scop și corectarea unor nedreptăți, precum aspectele care ţin de pensionarea magistraţilor. România se află pe penultimul loc în Europa din punct de vedere al populaţiei active.

„Este o perioadă în care aceste corecţii sunt absolut necesare, pentru că, dacă nu le facem, riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare şi estimarea pe care am făcut-o încă de la preluarea problemelor este că într-un an, un an şi jumătate cel târziu la finalul anului viitor se vor vedea rezultatele acestor măsuri în sensul unei stabilizări economice şi a unei capacităţi de creştere în următorii ani. Aceasta este realitatea şi nu are rost să le spun românilor altceva”, a mai spus premierul României.

Citește și: Ilie Bolojan, val de concedieri: 6.000 de posturi eliminate în noul pachet de măsuri fiscale