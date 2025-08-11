Acasă » Știri » Ilie Bolojan, despre cât sunt de afectați românii de măsurile impuse de Guvern: ”Nu va fi o perioadă bună”

Ilie Bolojan, despre cât sunt de afectați românii de măsurile impuse de Guvern: ”Nu va fi o perioadă bună”

De: Irina Rasoveanu 11/08/2025 | 13:59
Ilie Bolojan, despre cât sunt de afectați românii de măsurile impuse de Guvern: ”Nu va fi o perioadă bună”
Ilie Bolojan/ Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Ilie Bolojan a făcut noi declarații despre măsurile de austeritate adoptate de Guvern. Premierul României a vorbit despre cât de afectați sunt românii în urma pachetelor fiscale dure. Află, în articol, toate detaliile!

Ilie Bolojan a venit cu o serie de măsuri care au adus controverse în încercarea de a reduce cheltuielile publice și de a limita deficitul bugetar. Primele reforme au intrat deja în vigoare de la 1 iulie 2025, iar de la 1 august 2025 a fost adoptat și al doilea pachet fiscal. Recent, prim-ministrul a vorbit despre felul în care valul de austeritate îi va afecta pe români, ținând cont de creșterea semnificativă a prețurilor în mai multe sectoare.

Ce a spus Ilie Bolojan despre măsurile impuse de Guvern

Ilie Bolojan a recunoscut faptul că românii traversează o perioadă grea după adoptarea măsurilor fiscale ale Guvernului. Pe lângă creșterile de prețuri, premierul a susținut că, în a doua jumătate a lui 2025, inflația va fi mai mare. Totuși, prim-ministrul a precizat că s-ar putea observa și primele rezultate pozitive.

„Deci, această perioadă ce urmează nu va fi cert o perioadă foarte bună. Trebuie să discutăm asta şi să le spunem exact asta oamenilor. Aici nu e vorba de a calcula cu cât vor fi românii mai săraci. Aceste pachete au nişte efecte pe care nu le putem nega.

Un efect al creşterii TVA-ului va fi o creştere de preţuri, ceea ce indirect va alimenta uşor inflaţia, deci foarte probabil, faţă de estimările, să spunem, de la începutul anului, vom avea în a doua jumătate a acestui an o inflaţie uşor mai mare.

Avem o realitate economică pe care nu putem nega, care este o realitate de tip european, am avut o încetinire a economiei europene şi faţă de estimările cu care s-a construit bugetul la începutul anului de 2,5%, creşterea economică este mult mai redusă în prima jumătate a anului”, a explicat Ilie Bolojan la Antena 3 CNN, în cadrul emisiunii Subiectiv.

Secretul TERIBIL al lui PUTIN. „A spart poarta și a lovit-o cu FURCA direct în față!”
Secretul TERIBIL al lui PUTIN. „A spart poarta și a lovit-o cu FURCA...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Ilie Bolojan a ținut să precizeze că măsurile impuse de Guvern au fost necesare pentru ca țara să nu intre în incapacitate de plată. Abia în a doua parte a anului viitor ar putea fi posibilă o stabilitate economică.

De asemenea, premierul României a transmis că noul pachet are ca scop și corectarea unor nedreptăți, precum aspectele care ţin de pensionarea magistraţilor. România se află pe penultimul loc în Europa din punct de vedere al populaţiei active.

„Este o perioadă în care aceste corecţii sunt absolut necesare, pentru că, dacă nu le facem, riscul ca România să intre într-o formă sau alta de incapacitate de plată este destul de mare şi estimarea pe care am făcut-o încă de la preluarea problemelor este că într-un an, un an şi jumătate cel târziu la finalul anului viitor se vor vedea rezultatele acestor măsuri în sensul unei stabilizări economice şi a unei capacităţi de creştere în următorii ani. Aceasta este realitatea şi nu are rost să le spun românilor altceva”, a mai spus premierul României.

Citește și: Ilie Bolojan, val de concedieri: 6.000 de posturi eliminate în noul pachet de măsuri fiscale

Tags:
Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian…
Ce țeapă și-a luat Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Am dat o căruță de bani ca să mă…”
Știri
Ce țeapă și-a luat Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Am dat o căruță de…
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Mediafax
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a decis
Secretul TERIBIL al lui PUTIN. „A spart poarta și a lovit-o cu FURCA direct în față!”
Gandul.ro
Secretul TERIBIL al lui PUTIN. „A spart poarta și a lovit-o cu FURCA...
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul cu o furcă”
Adevarul
Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul...
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
Click.ro
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei...
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Trupul unei femei a fost găsit sub apă, legat de greutăți din beton, în Thailanda. Autoritățile investighează crima misterioasă
kanald.ro
Trupul unei femei a fost găsit sub apă, legat de greutăți din beton, în Thailanda....
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
kfetele.ro
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop:
observatornews.ro
A învăţat pentru Bacul de toamnă ascultând piesele lui Psihotrop: "M-au ajutat să le înțeleg...
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Google Maps face traficul mai sigur cu o funcție bazată pe datele poliției
go4it.ro
Google Maps face traficul mai sigur cu o funcție bazată pe datele poliției
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a...
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat...
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai bine, dar ne-a lăsat personaje nemuritoare
Capital.ro
România a pierdut una dintre cele mai mari și iubite actrițe. A plecat spre mai...
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!
Romania TV
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se...
Scumpiri record în magazine. Alimentele de bază devin un lux
evz.ro
Scumpiri record în magazine. Alimentele de bază devin un lux
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
Gandul.ro
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în...
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e plătit regeşte
as.ro
Ce salariu poate avea Gino Iorgulescu, milionarul despre care Dan Şucu a spus că e...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
radioimpuls.ro
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o...
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze...
Văduva pilotului cu experiență nu crede în varianta erorii umane
Yellow News
Văduva pilotului cu experiență nu crede în varianta erorii umane
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
Sorin Brotnei şi-a făcut talentul cu o blondă şi-o brunetă! Când soţia nu-i prin preajmă, câştigătorul ...
Sorin Brotnei şi-a făcut talentul cu o blondă şi-o brunetă! Când soţia nu-i prin preajmă, câştigătorul de la Asia Express flirtează
Ce țeapă și-a luat Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Am dat o căruță de bani ca să ...
Ce țeapă și-a luat Lidia Buble la un salon de masaj din Monaco: „Am dat o căruță de bani ca să mă…”
Perlă colosală la cerința probei de Limba română a Bacalaureatului de toamnă 2025: „Atitudinea ...
Perlă colosală la cerința probei de Limba română a Bacalaureatului de toamnă 2025: „Atitudinea oamenilor față de…”
„Poarta către Iad” din deşertul Karakum se închide de către autorități. Care e motivul
„Poarta către Iad” din deşertul Karakum se închide de către autorități. Care e motivul
Prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale. Unde se vor muta localnicii
Prima țară care va fi evacuată din cauza încălzirii globale. Unde se vor muta localnicii
Vezi toate știrile
×