Ilie Bolojan, val de concedieri: 6.000 de posturi eliminate în noul pachet de măsuri fiscale

Peste 6.000 de posturi vor dispărea din administrația publică. Guvernul pregătește noi reguli pentru angajările și promovările în sistem.

Guvernul continuă reformele în administrația publică printr-un al doilea pachet de măsuri fiscale, aflat acum în consultare publică. Planul, coordonat de Ministerul Dezvoltării, prevede reduceri masive de personal și schimbări în modul de recrutare și evaluare a funcționarilor.

Peste 6.000 de posturi din administrația publică, eliminate

Potrivit proiectului, peste 6.000 de posturi vor fi eliminate din cabinetele demnitarilor, atât la nivel central, cât și local. Actuala structură administrativă cuprinde peste 10.000 de astfel de funcții, incluzând și posturile din cancelariile prefecților. Tăierile propuse ar urma să aducă economii semnificative: aproape 194 de milioane de lei în ultimele patru luni din 2025 și peste 580 de milioane de lei pe parcursul unui an întreg.

Reducerea personalului se va realiza prin limitarea numărului de consilieri personali. În administrația centrală, fiecare demnitar va avea cu un consilier mai puțin, iar în administrația locală numărul acestora va fi adaptat în funcție de populația localității.

Pe lângă diminuarea aparatului administrativ, documentul propune introducerea unor mecanisme noi pentru funcționarii publici de conducere și înalții funcționari publici. Printre acestea se numără mandate cu durată limitată și sisteme de rotație între posturi, aplicate fie obligatoriu, fie voluntar, în funcție de specificul funcției.

Aceste schimbări urmăresc să încurajeze mobilitatea profesională, să reducă influențele politice și să protejeze funcțiile considerate sensibile de presiuni externe. De asemenea, măsurile ar putea contribui la creșterea prestigiului funcției publice, prin consolidarea unui management bazat pe competențe.

Proiectul limitează și numirile temporare în funcții de conducere. Acestea vor fi permise doar atunci când posturile nu pot fi ocupate prin concurs, promovare sau rotație.

Evaluări pe termen lung și criterii noi de performanță

Un alt punct important din pachetul legislativ este introducerea evaluărilor multianuale ale performanțelor profesionale, axate pe competențe și pe rezultatele activității manageriale. Această abordare ar trebui să asigure o evaluare mai obiectivă a angajaților și să sprijine promovarea meritocrației în sectorul public.

De asemenea, proiectul introduce conceptul de mobilitate prin rotație, ceea ce presupune transferul temporar al unui funcționar pe un alt post cu atribuții similare, în cadrul aceleiași instituții sau în alte structuri administrative.

Pachetul conține și prevederi referitoare la flexibilizarea programului de lucru. Funcționarii publici vor putea lucra cu jumătate de normă dacă specificul postului o permite. În plus, cei angajați astfel vor putea cumula două funcții part-time în cadrul unor autorități publice diferite, cu condiția ca atribuțiile să fie de același tip.

Pentru aceste situații, proiectul stipulează că nu există incompatibilitate, ceea ce ar putea oferi mai multă flexibilitate și ar crește eficiența în gestionarea resurselor umane din sectorul public.

Aceste măsuri vin după primul pachet fiscal adoptat deja de Guvern, care a inclus printre altele creșterea TVA de la 19% la 21%. Noul set de schimbări are o componentă puternic administrativă și vizează atât reducerea costurilor bugetare, cât și optimizarea funcționării aparatului de stat.

CITEȘTE ȘI: Oana Pellea, apel către Ilie Bolojan după valul de scumpiri: ”Vreau să văd hoții condamnați”