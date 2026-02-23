Să fii sau să fi? Când și cum le folosim corect

Mulți români se blochează în momentul în care trebuie să scrie „să fii” sau „să fi”. Diferența dintre ele este esențială și depinde foarte mult de contextul în care este folosit. Cu toate acestea, confuzia apare des, mai ales în scris. Cele două variante nu pot fi alese sau folosite interschimbabil, ci sunt câteva reguli gramaticale după care trebuie să te ghidezi. Iată care este explicația și când să folosești „să fii” sau „să fi”.
Aceasta este una dintre cele mai frecvent întâlnite greșeli gramaticale în limba română și mulți oameni fac această confuzie, în scris.
Conjugarea verbului a fi pune adesea probleme multor oameni, cu toate că formele sale cele mai simple sunt cunoscute de toate lumea. Totuși, la anumite moduri și timpuri apar câteva probleme.
Este și cazul modului conjunctiv și a timpului viitor popular. Oamenii întâmpină dificultăți când vine vorba despre a stabili câți „i” se pun la verbul a fi în construcții populare precum „vei fi, să fii, nu fi”, etc.
Există doar trei situații când verbul a fi se scrie doi „i”. Iată care sunt acestea:
Modul imperativ, forma afirmativă
Exemple:
Modul conjunctiv, prezent, persoana a doua singular, forma afirmativă și negativ
În limba vorbită există timpul viitor popular, o formă regăsită doar în vorbire care se construiește cu ajutorul conjuctivului. În acest caz, se scrie „o să fii”. Iată câteva exemple, care includ și forma vorbită „ai să fii”
Pe de altă parte, există situații când „a fi” se scrie cu un singur „i”. Acest verb este unul auxiliar, cu ajutorul căruia se formează moduri și timpuri compuse. Mai exact, este un verb ajutător – care ajută la construcția unei propoziții/fraze.
Forma la infinitiv este „a fi”. La modul conjunctiv trecut (perfect), conjugarea se face cu un singur „i”.
Exemple: eu să fi fost, el să fi fost, noi să fi fost, voi să fi fost.
Tot la cazul conjunctiv, când folosim prezumtivul pentru a exprima o întreba, o probabilitate sau o îndoială, folosim „să fi”.
La modul condițional-optativ, conjugarea verbului „a fi” se face cu un singur „i”, atât la prezent, cât și la trecut.
Exemple: aș fi, ai fi, ar fi, aș fi, ai fi, ar fi.
La modul imperativ, există două aspecte: afirmativ sau negativ. Modul imperativ nu are timpuri. În plus, are doar persoana a II-a singular și plural. Recunoști modul imperativ când sună a poruncă, îndemn, urare. Îl mai recunoști și după intonație, este un fel de cerere, dar imperativă.
Afirmativ:
Negativ:
Așadar, se scrie „fii cuminte!”. Dacă vrei să scrii „nu fi cuminte”, atunci se scrie cu un singur „i”. Este valabil pentru orice altă construcție de acest tip:
Infinitiv
Infinitiv Lung
Participiu
Gerunziu
Imperativ persoana a doua
Prezent
Conjunctiv Prezent
Imperfect
Perfect Simplu
Mai Mult Ca Perfectul
Conjunctiv Perfect
Condițional Prezent
Condițional Perfect
Perfectul Compus
Viitor
Viitor Anterior
Un alt verb care pune probleme românilor este „a ști”. Forma corectă este „de unde știi”, cu doi „i”.
Explicația este simplă: primul „i” aparține rădăcinii verbului „a ști”, iar al doilea este desinența specifică persoanei a II-a singular.
Conjugarea la prezent:
Exemple:
Reține! Când te adresezi unei singure persoane și folosești timpul prezent, forma corectă este întotdeauna „știi” cu doi „i”.
Se folosește un singur „i” la viitor și condițional optativ prezent. Exemple:
Exemple de propoziții:
Verbul „a ști” la condițional prezent:
Viitor
