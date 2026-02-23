Acasă » Știri » Să fii sau să fi? Când și cum le folosim corect

De: v 23/02/2026 | 10:00
Tot ce trebuie sa stii despre conjugarea verbului a fi

Mulți români se blochează în momentul în care trebuie să scrie „să fii” sau „să fi”. Diferența dintre ele este esențială și depinde foarte mult de contextul în care este folosit. Cu toate acestea, confuzia apare des, mai ales în scris. Cele două variante nu pot fi alese sau folosite interschimbabil, ci sunt câteva reguli gramaticale după care trebuie să te ghidezi. Iată care este explicația și când să folosești „să fii” sau „să fi”.

Aceasta este una dintre cele mai frecvent întâlnite greșeli gramaticale în limba română și mulți oameni fac această confuzie, în scris.

Conjugarea verbului a fi pune adesea probleme multor oameni, cu toate că formele sale cele mai simple sunt cunoscute de toate lumea. Totuși, la anumite moduri și timpuri apar câteva probleme.

Este și cazul modului conjunctiv și a timpului viitor popular. Oamenii întâmpină dificultăți când vine vorba despre a stabili câți „i” se pun la verbul a fi în construcții populare precum „vei fi, să fii, nu fi”, etc.

Există doar trei situații când verbul a fi se scrie doi „i”. Iată care sunt acestea:

Modul imperativ, forma afirmativă

Exemple:

  • Fii cuminte!
  • Fii mai vesel!
  • Fii serios!

Modul conjunctiv, prezent, persoana a doua singular, forma afirmativă și negativ

  • Să fii curajos astăzi.
  • Să nu fii trist.
  • Poți să fii mai ambițios.
  • Să nu fi timid.

„O să fii” sau „o să fi” – care este forma corectă

În limba vorbită există timpul viitor popular, o formă regăsită doar în vorbire care se construiește cu ajutorul conjuctivului. În acest caz, se scrie „o să fii”. Iată câteva exemple, care includ și forma vorbită „ai să fii”

  • Tu o să fii un băiat înalt.
  • Ai să fii mare în câțiva ani.
  • Nu ai să fii trist prea mult timp.
  • Nu o să fii așa liber în perioada următoare.

Pe de altă parte, există situații când „a fi” se scrie cu un singur „i”. Acest verb este unul auxiliar, cu ajutorul căruia se formează moduri și timpuri compuse. Mai exact, este un verb ajutător – care ajută la construcția unei propoziții/fraze.

Forma la infinitiv este „a fi”. La modul conjunctiv trecut (perfect), conjugarea se face cu un singur „i”.

Exemple: eu să fi fost, el să fi fost, noi să fi fost, voi să fi fost.

  • „Să fi fost noi în locul vostru, am fi procedat altfel”
  • „Dacă aș fi zis altceva, lucrurile ar fi stat altfel”.

Tot la cazul conjunctiv, când folosim prezumtivul pentru a exprima o întreba, o probabilitate sau o îndoială, folosim „să fi”.

  • „Să fi fost chiar ea fata de la bibliotecă?”
  • „Să fi fost plecat de acasă când am ajuns noi?”

La modul condițional-optativ, conjugarea verbului „a fi” se face cu un singur „i”, atât la prezent, cât și la trecut.

Exemple: aș fi, ai fi, ar fi, aș fi, ai fi, ar fi.

  • „Dacă m-ar fi învățat cineva, aș fi fost recunoscutător”
  • „Ar fi fost bine să mă fi chemat și pe mine în oraș”
  • „Aș fi apreciat să fiu chemat la teatru”
  • „Eu aș fi făcut altfel într-un astfel de caz”

„Fii cuminte” sau „fi cuminte”?

La modul imperativ, există două aspecte: afirmativ sau negativ. Modul imperativ nu are timpuri. În plus, are doar persoana a II-a singular și plural. Recunoști modul imperativ când sună a poruncă, îndemn, urare. Îl mai recunoști și după intonație, este un fel de cerere, dar imperativă.

Afirmativ:

  • „Fii mai blând!”
  • „Fii și tu mai iertător!”
  • „Fii vesel!”
  • „Fiți mai răbdători cu copiii!”
  • „Fiți mai permisivi cu animalele!”

Negativ:

  • „Nu fi necioplit!”
  • „Nu fi impertinent!”
  • „Nu fi așa supărat, se va rezolva!”

Așadar, se scrie „fii cuminte!”. Dacă vrei să scrii „nu fi cuminte”, atunci se scrie cu un singur „i”. Este valabil pentru orice altă construcție de acest tip:

  • „Nu fi sfios”
  • „Nu fi nesimțit”
  • „Nu fi nepoliticos”
  • „Fii drăguț/ă!”
  • „Fii mai zâmbitor!”
  • „Fii amabil!”

Conjugarea verbului a fi

Infinitiv

  • fi

Infinitiv Lung

  • fire

Participiu

  • fost

Gerunziu

  • fiind

Imperativ persoana a doua

  • singular fii
  • plural fiți
  • singular negativ nu fi
  • plural negativ nu fiți

Prezent

  • eu sunt
  • tu ești
  • el/ea este
  • noi suntem
  • voi sunteți
  • ei/ele sunt

Conjunctiv Prezent

  • eu (să) fiu
  • tu (să) fii
  • el/ea (să) fie
  • noi (să) fim
  • voi (să) fiți
  • ei/ele (să) fie

Imperfect

  • eu eram
  • tu erai
  • el/ea era
  • noi eram
  • voi erați
  • ei/ele erau

Perfect Simplu

  • eu fusei
  • tu fuseși
  • el/ea fuse
  • noi fuserăm
  • voi fuserăți
  • ei/ele fuseră

Mai Mult Ca Perfectul

  • eu fusesem
  • tu fuseseși
  • el/ea fusese
  • noi fuseserăm
  • voi fuseserăți
  • ei/ele fuseseră

Conjunctiv Perfect

  • eu să fi fost
  • tu să fi fost
  • el/ea să fi fost
  • noi să fi fost
  • voi să fi fost
  • ei/ele să fi fost

Condițional Prezent

  • eu aș fi
  • tu ai fi
  • el/ea ar fi
  • noi am fi
  • voi ați fi
  • ei/ele ar fi

Condițional Perfect

  • eu aș fi fost
  • tu ai fi fost
  • el/ea ar fi fost
  • noi am fi fost
  • voi ați fi fost
  • ei/ele ar fi fost

Perfectul Compus

  • eu am fost
  • tu ai fost
  • el/ea a fost
  • noi am fost
  • voi ați fost
  • ei/ele au fost

Viitor

  • eu voi fi
  • tu vei fi
  • el/ea va fi
  • noi vom fi
  • voi veți fi
  • ei/ele vor fi

Viitor Anterior

  • eu voi fi fost
  • tu vei fi fost
  • el/ea va fi fost
  • noi vom fi fost
  • voi veți fi fost
  • ei/ele vor fi fost

De unde știi” sau „de unde ști”

Un alt verb care pune probleme românilor este „a ști”. Forma corectă este „de unde știi”, cu doi „i”.

Explicația este simplă: primul „i” aparține rădăcinii verbului „a ști”, iar al doilea este desinența specifică persoanei a II-a singular.

Conjugarea la prezent:

  • Eu știu
  • Tu știi
  • El/ea știe
  • Noi știm
  • Voi știți
  • Ei/ele știu

Exemple:

  • De unde știi această informație?
  • Știi ce s-a întâmplat în seara aceea?

Reține! Când te adresezi unei singure persoane și folosești timpul prezent, forma corectă este întotdeauna „știi” cu doi „i”.

Se folosește un singur „i” la viitor și condițional optativ prezent. Exemple:

  • Viitor: voi ști, vei ști, va ști, vom ști, veți ști, vor ști
  • Condițional optativ, prezent: aș ști, ar ști, ai ști, am ști, ați ști

Exemple de propoziții:

  • Aș ști dacă ai pleca de acasă pe ascuns.
  • Ar ști răspunsul dacă ar fi atent.
  • Ai ști să citești dacă ai exersa mai mult.
  • Aș ști cum să fac calculul în cap.

Verbul „a ști” la condițional prezent:

  • Eu aș ști
  • Tu ai ști
  • El/ea ar ști
  • Noi am ști
  • Ei/ele ar ști

Viitor

  • Eu voi ști
  • Tu vei ști
  • El/ea va ști
  • Noi vom ști
  • Voi veți ști
  • Ei/ele vor ști

Cum se scrie corect „încontinuu” sau „în continuu”?

Aceeași sau aceiași, care este forma corectă? Când și cum le folosim

