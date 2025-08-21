O nouă taxă pentru bucureșteni! Motivul pentru care Primăria a cerut-o

Locuitorii Sectorului 1 ar putea plăti o nouă taxă de salubrizare. Serviciul nu va mai fi acoperit integral din bugetul local.

Locuitorii din nordul Capitalei, mai exact din Sectorul 1, ar putea fi nevoiți să scoată bani în plus pentru un serviciu care, până acum, era suportat în totalitate de administrația locală. Este vorba despre introducerea unei taxe speciale de salubrizare, proiect ce se află pe masa autorităților și care urmează să fie discutat în cadrul ședinței Consiliului Local din 25 august.

O nouă taxă pentru bucureșteni

Până în prezent, serviciile de colectare și transport al deșeurilor au fost plătite exclusiv din bugetul sectorului. Această abordare a permis ca populația să nu fie taxată suplimentar pentru ridicarea gunoiului menajer, însă cheltuielile în creștere au determinat primăria să caute alte soluții de finanțare. Proiectul aflat pe ordinea de zi propune instituirea unei taxe speciale, ce va fi aplicată atât persoanelor fizice, cât și agenților economici care își desfășoară activitatea în zonă.

Implementarea acestei măsuri nu poate fi realizată însă unilateral. Pentru a intra în vigoare, este necesar și acordul Consiliului General al Municipiului București. Deși cuantumul exact al taxei nu a fost stabilit, documentele care fundamentează propunerea indică faptul că aceasta ar urma să fie calculată în funcție de volumul și de tipul deșeurilor generate. Practic, cei care produc mai mult gunoi sau care depun cantități mari de deșeuri nereciclabile vor suporta costuri mai ridicate.

Motivația acestei schimbări este legată de evoluția cheltuielilor din ultimii ani. Costurile asociate colectării, transportului, sortării și depozitării deșeurilor au crescut semnificativ, punând presiune pe bugetul local. În plus, legislația europeană și cea națională impun obligații stricte privind reciclarea, reducerea cantității de deșeuri depozitate și menținerea calității serviciului de salubrizare. Pentru respectarea acestor cerințe, administrația locală are nevoie de resurse financiare suplimentare.

Un alt aspect vizat prin introducerea acestei taxe îl reprezintă responsabilizarea cetățenilor. Autoritățile locale consideră că, în momentul în care serviciul nu mai este perceput ca fiind complet gratuit, locuitorii vor fi mai atenți la modul în care colectează și gestionează deșeurile. Taxa ar urma astfel să funcționeze nu doar ca o sursă de venit pentru buget, ci și ca un instrument prin care populația să fie încurajată să reducă risipa și să se implice mai activ în reciclare.

În prezent, în lipsa unei contribuții directe a cetățenilor, întreaga povară financiară cade asupra bugetului sectorului, ceea ce limitează posibilitățile administrației de a direcționa fonduri către alte proiecte publice. Prin introducerea noii taxe, autoritățile speră să creeze un sistem sustenabil, capabil să acopere costurile reale ale serviciului fără a mai afecta alte domenii esențiale.

(CITEȘTE ȘI: CARE ESTE CEL MAI MARE ORAȘ DIN ROMÂNIA, DE FAPT. MAJORITATEA ROMÂNILOR NU AU AUZIT DE EL)