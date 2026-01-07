Se închid școlile în aceste județe din România! Elevii care nu vor merge la ore pe 8 și 9 ianuarie 2026

Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate joi şi vineri, adică 8 și 9 ianuarie 2026, în unele unităţi de învăţământ din mai multe județe ale țării, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Măsura vine din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Ce școli se închid? Lista va fi actualizată în funcţie de evoluţia vremii şi de deciziile luate la nivel judeţean.

Toți elevii ar fi trebuit să înceapă școala joi, 8 ianuarie 2026, dată la care începe și Modulul 3, după vacanța sărbătorilor de iarnă. Însă, în mai multe instituții de învățământ cursurile o să fie suspendate în zilele de 8 și 9 ianuarie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Se închid școlile în aceste județe din România

Ministerul Educației a anunțat miercuri după-amiaza că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică sau cu agent termic ori au făcut drumurile impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în unele școli. Este vorba despre 6 unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 şi 9 ianuarie cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj. (…) Informaţiile sunt primite în cursul acestei zile, până la ora 16:00, şi vor fi actualizate în funcţie de evoluţia situaţiei şi de deciziile luate la nivel judeţean. Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ aflate în situaţia de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs”, a precizat Ministerul Educaţiei.

Iată lista unităților în care cursurile cu prezență fizică sunt suspendate:

Galați:

Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galați (online – 8 și 9 ianuarie)

Grădinița „Sf. Stelian’”, structură a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30 Galați (online – 8 ianuarie)

Prahova:

Grădinița cu program prelungit nr. 35 Ploiești (online în perioada 8 – 16 ianuarie – cauza: lucrări de înlocuire a țevilor de gaze și a caloriferelor).

Hunedoara:

Școala Primară General Berthelot

Școala Gimnazială Răchitova

Mehedinți:

Școala Gimnazială Balta

Sălaj:

Școala Gimnaziala Nr. 1 Marca

Școala Primară Glod

Liceul Tehnologic Mihai Viteazu, Zalău.

Consiliile de administrație ale unităților de învățământ aflate în situația de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.

