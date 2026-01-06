România, lovită de ciclonul polar: 36 de județe afectate! Raed Arafat îi avertizează pe români

Vreme câinoasă până duminică. Ciclonul care a lovit Europa se apropie și de România. Se anunță lapoviță, ninsori și temperaturi scăzute. Vântul se va intensifica și temperaturile nu vor depăși -8-9 grade Celsius, conform specialiștilor.

Raed Arafat a ținut să precizeze că are sub control regiunile aflate sub cod portocaliu și galben, dar dacă va fi nevoie vor fi activate grupele operative. Până acum, nu se anunță o agravare semnificativă a vremii în acele zone.

„Sunt patru județe sub cod portocaliu – Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara și Mehedinți – și 32 de județe sub cod galben. (…) Aceste coduri urmează să fie actualizate în următoarea perioadă, nu prevedem o agravare semnificativă, dar situația este în dinamică și dacă va fi necesar, vor fi actualizate. Toate manevrele de forță care sunt necesare la solicitarea județelor afectate și va continua activarea grupelor operative acolo unde este prevăzut în procedură, inclusiv grupa operativă de la nivelul DSU și IGSU”, a spus Raed Arafat, într-o întâlnire cu presa.

Cum au fost ajutați oamenii care au rămas fără apă caldă și căldură

Raed Arafat a amintit și de cei 90.000 de utilizatori care au rămas fără curent în primele zile din an și pentru care s-au trimis generatoare. Ba mai mult, în unele județe nu a curs apă, iar acest disconfort i-a nemulțumit pe mulți.

„Pe partea de curent electric, am ajuns la un moment la peste 90.000 de utilizatori fără curent, dar cifra este în scădere importantă. S-au luat măsuri – trimiterea unor generatoare de mare capacitate de la inspectoratele pentru situații de urgență limitrofe, pe lângă generatoarele puse la dispoziție de compania de electricitate care furnizează curentul electric în zona respectivă. Nu toate zonele care au curentul întrerupt au putut fi conectate la generatoare din motive tehnice. Nu mai avem, înţeleg, nicio persoană rămasă fără furnizarea apei. Şi acest lucru, datorită revenirii furnizării curentului electric, fie prin rezolvarea totală a problemei, fie prin generatoarele care au fost puse la dispoziţie până la rezolvarea problemei de către cei de la electricitate”, a mai spus Arafat.

Avertismentul lui Raed Arafat pentru șoferi

Șeful DSU i-a avertizat pe șoferi să își pregătească mașinile cu grijă, să aibă anvelope de iarnă și să fie atenți la condițiile de trafic, deoarece vremea le poate pune probleme.

„Celor care vor să plece la drum, verificați toți condițiile drumurilor pe care vreți să plecați, există site-uri, aplicații unde pot fi verificate condițiile de trafic și asigurați-vă că mașinile sunt pregătite pentru drumurile respective – anvelope de iarnă și tot ce trebuie pentru un drum care se desfășoară în condiții de iarnă. Am solicitat, în contextul temperaturilor scăzute din perioada următoare, activarea și continuarea aplicării planului pentru persoanele fără adăpost. Și anume că orice ambulanță, orice mașină de poliție sau de pompieri identifică persoanele fără adăpost și se asigură că ajung la adăposturile desemnate, mai ales în cursul nopții, iar prefecturile să se asigure că adăposturile sunt funcționale”, a precizat Arafat.

