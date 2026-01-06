Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!

Un episod de iarnă severă este așteptat să afecteze mai multe orașe din România, potrivit avertizărilor emise de specialiștii AccuWeather. După o perioadă îndelungată marcată de temperaturi peste normalul climatologic și un deficit semnificativ de precipitații, sezonul rece pare să își recapete caracteristicile specifice, odată cu debutul lunii ianuarie 2026. Schimbarea de regim meteorologic este estimată a fi una bruscă și de durată, cu ninsori persistente, intensificări ale vântului și scăderi accentuate ale temperaturilor.

Luna ianuarie s-a remarcat, în mare parte din țară, printr-o vreme neobișnuit de blândă. Valorile termice au depășit frecvent mediile multianuale, iar precipitațiile au fost reduse, atât sub formă de ploaie, cât și de ninsoare. În multe regiuni, stratul de zăpadă a lipsit complet, inclusiv în zone unde, în mod obișnuit, iarna se instalează mult mai devreme. Această anomalie climatică a creat impresia unui sezon rece întârziat sau chiar absent.

Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România

Avertismentul de iarnă severă este valabil și pentru Brașov, precum și pentru celelalte orașe din zona montană, unde condițiile meteo vor fi cele mai aspre. În aceste regiuni sunt așteptate ninsori continue, cu acumulări mai consistente de zăpadă, temperaturi negative accentuate și perioade de viscol, mai ales la altitudini mai mari.

Situația meteorologică este însă pe punctul de a se schimba radical. Conform prognozelor actualizate, începutul lunii ianuarie va aduce o răcire accentuată a vremii, pe fondul pătrunderii unor mase de aer polar. Acestea vor favoriza apariția ninsorilor continue în numeroase orașe, în special din zonele centrale, nordice și estice ale țării, dar și în anumite regiuni din sud.

Modelele de prognoză indică episoade de ninsoare care pot dura mai multe ore consecutive, cu acumulări semnificative de zăpadă. În unele localități, stratul de zăpadă ar putea ajunge la câțiva centimetri într-un interval relativ scurt, ceea ce va crea condiții dificile pentru trafic și activitățile zilnice. Pe lângă ninsoare, temperaturile vor coborî frecvent sub pragul de îngheț, iar nopțile vor fi deosebit de reci, cu minime negative accentuate.

Un alt element important al acestui episod de iarnă severă îl reprezintă riscul crescut de formare a ghețușului. Alternanța dintre ninsori și perioade cu temperaturi ușor pozitive, urmate de îngheț, va favoriza depunerile de polei, în special pe carosabil și trotuare. Aceste condiții pot genera probleme majore în circulația rutieră, dar și în transportul feroviar sau aerian.

