Acasă » Știri » Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!

Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!

De: Anca Chihaie 06/01/2026 | 07:20
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România, emis de meteorologii Accuweather. Va ninge continuu!
Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România

Un episod de iarnă severă este așteptat să afecteze mai multe orașe din România, potrivit avertizărilor emise de specialiștii AccuWeather. După o perioadă îndelungată marcată de temperaturi peste normalul climatologic și un deficit semnificativ de precipitații, sezonul rece pare să își recapete caracteristicile specifice, odată cu debutul lunii ianuarie 2026. Schimbarea de regim meteorologic este estimată a fi una bruscă și de durată, cu ninsori persistente, intensificări ale vântului și scăderi accentuate ale temperaturilor.

Luna ianuarie s-a remarcat, în mare parte din țară, printr-o vreme neobișnuit de blândă. Valorile termice au depășit frecvent mediile multianuale, iar precipitațiile au fost reduse, atât sub formă de ploaie, cât și de ninsoare. În multe regiuni, stratul de zăpadă a lipsit complet, inclusiv în zone unde, în mod obișnuit, iarna se instalează mult mai devreme. Această anomalie climatică a creat impresia unui sezon rece întârziat sau chiar absent.

Avertisment de iarnă severă în aceste orașe din România

Avertismentul de iarnă severă este valabil și pentru Brașov, precum și pentru celelalte orașe din zona montană, unde condițiile meteo vor fi cele mai aspre. În aceste regiuni sunt așteptate ninsori continue, cu acumulări mai consistente de zăpadă, temperaturi negative accentuate și perioade de viscol, mai ales la altitudini mai mari.

Situația meteorologică este însă pe punctul de a se schimba radical. Conform prognozelor actualizate, începutul lunii ianuarie va aduce o răcire accentuată a vremii, pe fondul pătrunderii unor mase de aer polar. Acestea vor favoriza apariția ninsorilor continue în numeroase orașe, în special din zonele centrale, nordice și estice ale țării, dar și în anumite regiuni din sud.

Modelele de prognoză indică episoade de ninsoare care pot dura mai multe ore consecutive, cu acumulări semnificative de zăpadă. În unele localități, stratul de zăpadă ar putea ajunge la câțiva centimetri într-un interval relativ scurt, ceea ce va crea condiții dificile pentru trafic și activitățile zilnice. Pe lângă ninsoare, temperaturile vor coborî frecvent sub pragul de îngheț, iar nopțile vor fi deosebit de reci, cu minime negative accentuate.

Un alt element important al acestui episod de iarnă severă îl reprezintă riscul crescut de formare a ghețușului. Alternanța dintre ninsori și perioade cu temperaturi ușor pozitive, urmate de îngheț, va favoriza depunerile de polei, în special pe carosabil și trotuare. Aceste condiții pot genera probleme majore în circulația rutieră, dar și în transportul feroviar sau aerian.

SURSA FOTO: Accuweather

CITEȘTE ȘI: Prognoza meteo azi, 30 decembrie 2025. Iarna își arată colții: temperaturi scăzute și vânt rece în toată România

Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Județul din România în care au murit 11 oameni în primele 4 zile ale anului. Bilanțul este cutremurător
Știri
Județul din România în care au murit 11 oameni în primele 4 zile ale anului. Bilanțul este cutremurător
Demisie neașteptată la Antena Stars! A plecat toată echipa: ”Nu mai continuăm emisiunea”
Știri
Demisie neașteptată la Antena Stars! A plecat toată echipa: ”Nu mai continuăm emisiunea”
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism în 2026
Mediafax
Un oraș medieval, nu foarte vizitat de turiști, este principala recomandare pentru turism...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului în operațiunea din Venezuela
Digi24
Limitele radarelor chineze. Cum au neutralizat SUA „vânătorul de aeronave invizibile” al Beijingului...
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor de iarnă
Mediafax
Boboteaza și Sfântul Ioan 2026: tradiții, obiceiuri și superstiții care marchează finalul sărbătorilor...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Click.ro
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va fi următoarea mișcare a Kremlinului
Digi24
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
Promotor.ro
Trebuie să plătească peste 100.000 de dolari pentru că a parcat neregulamentar în propria curte
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Descopera.ro
Trucul dovedit științific care îți îndeplinește toate dorințele
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Județul din România în care au murit 11 oameni în primele 4 zile ale anului. Bilanțul este cutremurător
Județul din România în care au murit 11 oameni în primele 4 zile ale anului. Bilanțul este cutremurător
Horoscop Capricorn 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor ...
Horoscop Capricorn 2026. Află ce ți-au prezis astrele pe casa iubirii, a carierei și mai ales a banilor pentru tot anul următor
Demisie neașteptată la Antena Stars! A plecat toată echipa: ”Nu mai continuăm emisiunea”
Demisie neașteptată la Antena Stars! A plecat toată echipa: ”Nu mai continuăm emisiunea”
Test psihologic | Alege ce îți dorești mai mult pentru 2026. Răspunsul îți va spune ce fel de om ...
Test psihologic | Alege ce îți dorești mai mult pentru 2026. Răspunsul îți va spune ce fel de om ești, de fapt
Program TV azi, 6 ianuarie 2026. La ce oră se difuzează Desafio: Aventura și Power Couple în fiecare ...
Program TV azi, 6 ianuarie 2026. La ce oră se difuzează Desafio: Aventura și Power Couple în fiecare zi de marți
Ce preț are un bitcoin de Bobotează. Cât valorează criptomoneda azi, 6 ianuarie 2026
Ce preț are un bitcoin de Bobotează. Cât valorează criptomoneda azi, 6 ianuarie 2026
Vezi toate știrile
×