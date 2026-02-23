Acasă » Știri » Alertă medicală în România! Numărul cazurilor a explodat

Alertă medicală în România! Numărul cazurilor a explodat

De: Anca Chihaie 23/02/2026 | 19:34
România se confruntă cu o situație îngrijorătoare în domeniul sănătății publice: bolile transmisibile, considerate odinioară aproape eradicate, revin și provoacă victime, inclusiv decese, în rândul copiilor și adulților.

Rujeola a devenit un exemplu elocvent, țara noastră aflându-se pe primul loc în Europa la numărul de cazuri. Datele recente arată că rata de vaccinare împotriva acestei boli a scăzut dramatic, sub pragul de 50%, mult sub ținta recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, de 95%. Situația este agravată de actualul sezon gripal, în care numărul îmbolnăvirilor a depășit cu mult media ultimilor cinci ani, indicând o vulnerabilitate majoră a populației față de bolile infecțioase prevenibile prin vaccinare.

Este alertă medicală în România!

Experții din domeniul sănătății avertizează că dezinformarea joacă un rol central în scăderea ratelor de imunizare. În ciuda accesului facil la informații, multe persoane ezită să se vaccineze, alimentând un val de boli prevenibile care pun presiune pe sistemul medical. Această situație ridică probleme complexe, care nu mai pot fi ignorate: scăderea imunității colective, creșterea riscului de epidemii și, implicit, apariția unor complicații severe sau chiar fatale.

Rujeola nu este singura boală transmisibilă afectată de reducerea vaccinării. Ratele imunizării împotriva difteriei, tetanosului și pertussisului (tuse convulsivă) sunt de asemenea îngrijorător de scăzute. Acest lucru ridică semne de întrebare privind eficiența programului național de vaccinare și accesul populației la servicii medicale de imunizare. În trecut, vaccinarea era percepută în principal ca o măsură pentru copii, însă specialiștii atrag atenția că și adulții, în special cei în vârstă, au nevoie de imunizare, având în vedere că sistemul imunitar își pierde eficiența odată cu trecerea anilor. Un exemplu recent este virusul respiratoriu-sincitial, care poate provoca forme severe de pneumonie la sugari și la persoanele vârstnice cu comorbidități.

Autoritățile sunt puse în fața necesității de a implementa politici complexe pentru a crește rata vaccinării și a reduce ezitarea populației. Măsurile pot include îmbunătățirea accesului la vaccinuri printr-un sistem funcțional de imunizare și programarea mai eficientă a vaccinărilor la nivel național. Introducerea unor noi vaccinuri în sistemul de compensare, implementată recent, reprezintă un pas important în acest sens, însă este nevoie de eforturi suplimentare pentru ca acestea să fie utilizate la scară largă.

