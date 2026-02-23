Premieră istorică pentru scena nightlife-ului din România! Amnesia Ibiza aterizează în România și transformă Bucureștiul în capitala mondială a distracției

Un nume care a definit nightlife-ul global timp de decenii vine, în premieră, în România. Amnesia Ibiza, clubul legendar care a transformat petrecerile de pe insulă într-un fenomen mondial, ajunge la București, transformându-l într-o destinație obligatorie pentru iubitorii de muzică electronică. Pe 20 martie, energia care a făcut celebră Ibiza va prelua MINA – Muzeul de Artă Imersivă și promite o experiență care nu seamănă cu nimic din ce s-a văzut până acum în Capitală.

Nu vorbim despre o simplă petrecere, ci despre o experiență construită ca un show total, în care muzica, vizualul și spațiul se contopesc într-un spectacol care te scoate din realitate și te aruncă direct în atmosfera petrecerilor legendare de pe insulă. Pe 20 martie, MINA – Muzeul de Artă Imersivă va fi complet transformat pentru o noapte albă care promite să rescrie standardele distracției. Powered by Vitamin Aqua, evenimentul aduce pentru prima dată în Europa de Est conceptul de clubbing imersiv semnat Amnesia. Evenimentul este prezentat în colaborare cu Le Petit Festival de Bucarest, Miau Miau și Vitamin Aqua.

Bucureștiul intră în liga mare a distracției

Conceptul care a făcut deja senzație în orașe precum Amsterdam sau Londra ajunge acum, pentru prima dată, în Europa de Est. Ceea ce până de curând era rezervat marilor capitale ale nightlife-ului european prinde viață, în sfârșit, și la București. Pentru o noapte, MINA nu va mai fi doar un spațiu de evenimente, ci un univers în sine.

Tehnologia inovatoare a muzeului proiecții 360° realizate prin mapping high-definition, transformând spațiul într-un decor viu, sincronizat cu sunetul. Rezultatul este o fuziune între muzică și imagine care creează o experiență captivantă, în care publicul devine parte din spectacol.

Line-up direct din inima Ibiza

Cap de afiș este trio-ul britanic Mason Collective, prezență constantă în cluburi emblematice din Ibiza precum Hï și Pacha, artiști care știu exact cum se construiește o noapte memorabilă. Lor li se alătură rezidenții Amnesia, Mar-T și Luca Donzelli, aducând cu ei ADN-ul petrecerilor de pe insulă, dar și Olive F, ACA și Ashpot, completând un line-up care promite o energie continuă, fără pauză.

Pe 20 martie 2026, începând cu ora 22:00, MINA București devine scena unei nopți care se încheie abia la răsărit.

