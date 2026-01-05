Iarna se va dezlănțui în România: alertă ANM de ninsori și viscol! Zonele unde vom avea 30 cm de zăpadă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis două coduri de fenomene extreme în următoarele zile. Vremea se va menține rece, iar în zonele înalte vor predomina ninsorile abundente și viscolite. Iată care sunt zonele afectate!

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), începând de luni (5 ianuarie 2026) până marți, intră în vigoare două alerte de cod portocaliu și galben de vreme rea.

ANM: Alertă de ninsori visolite în România

Începutul anului 2026 aduce ninsori în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Ninsorile vor fi abundente, iar stratul de zăpadă va atinge până la 25-30 cm. Vântul va sufla cu rafale de 80-90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă.

Marți, 6 ianuarie, aria județelor aflate sub cod galben de vreme severă se va extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei, unde se va așterne un strat de zăpadă de 10-20 cm în zonele înalte, iar în zonele mai joase de relief de la 3 la 10 cm.

„Început de an cu fenomenele meteo specifice datei din calendar, având în vedere alertele meteorologice care sunt valabile și au fost prelungite până marți dimineață, la ora 10:00, fie că vorbim de informarea meteorologică, fie că vorbim de cele două avertizări meteorologice de cod galben și portocaliu. Vorbim în mod deosebit de zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, acolo unde ninsorile vor fi abundente, se va depune strat de zăpadă de 25-30cm. Vorbim și de intensificări ale vântului cu rafale de 80-90km/h, va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. De asemenea, începând de mâine dimineață până marți dimineață, s-a extins aria județelor aflate sub incidența codului galben, pentru că vorbim pe parcursul zilei de luni de zone în care vor predomina ninsorile, în special la munte, dar și în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei sau nord-estul Munteniei, unde ninsorile se vor transforma ulterior în lapoviță, apoi mixte, pentru că temperaturile mai cresc ușor și atunci procesul determină transformarea acestora. Dar, în același context, vorbim de un strat de zăpadă la munte de 10-20cm, iar în zonele mai joase de relief de 3 până la 10 cm,” a explicat Elena Mateescu, directorul general ANM pentru Digi24.

